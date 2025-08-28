بعد إصابة تركي آل الشيخ.. 10 أعراض تكشف متحور كورونا الجديد

كتبت- أسماء مرسي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور شاركه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

سلالة كورونا الجديدة "ستراتوس".. ما هي؟

وفقا لموقع "health"، وصحيفة "newsweek"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، والذي يُعرف باسم "ستراتوس" هو متغير فرعي من سلالة أوميكرون.

يستهدف هذا المتحور الجهاز التنفسي العلوي بشكل أساسي، وتتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد الشائعة، ونشأ نتيجة إعادة تركيب لسلالات أوميكرون سابقة، ما منحه طفرات جديدة تجعله أكثر قدرة على الانتشار.

أعراض متحور ستراتوس

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الأعراض الشائعة المرتبطة بسلالة "ستراتوس" تشمل:

الحمى.

التهاب الحلق، والسعال.

احتقان وسيلان الأنف.

التعب العام.

آلام في الجسم.

التهاب حاد في الحلق.

ألم في الصدر.

شعور بالنعاس دون سبب واضح.

فقدان حاستي التذوق والشم.

الإصابة بالتهاب رئوي في بعض الحالات.

نصائح للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كوفيد

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة عند الشعور بأي أعراض مرضية، لحماية نفسك والآخرين.

الالتزام بالتطعيمات وأخذ جرعات اللقاح الموصى بها من قبل الجهات الصحية.

- ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائل النقل.

- غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، أو استخدام المعقمات عند الحاجة.