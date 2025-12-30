لماذا يرى منير فخري أن رأس الحكمة وعلم الروم ليستا استثمارًا حقيقيًا؟

قال منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة سابقًا، إن صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم ليستا استثمارًا حقيقيًا، وإنما تمثلان نقل ملكية.

وأوضح فخري، أن الاستثمار الحقيقي يتمثل في التشغيل والإنتاج.

أشار فخري، خلال حديثه لبرنامج "في الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن الاستثمار الحقيقي يكون من خلال تعيين عمال وموظفين، وإنتاج وتقديم سلع أو خدمات بأسعار مناسبة.

وأكد فخري، على أن الاستثمار الحقيقي يشعر به المواطن، وليس خزانة الدولة فقط.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلت عن تنفيذ مشروع استثماري عملاق لتطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 4900.99 فدان، أي ما يعادل 20 مليونًا و588 ألفًا و235 مترًا مربعًا، لتنمية منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وذلك في إطار شراكة استثمارية بين مصر ودولة قطر تهدف إلى تنشيط التنمية السياحية والعمرانية في المنطقة.

كما ووقعت الحكومة المصرية العام الماضي، شراكة استثمارية كبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة، وتأتي الصفقة في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتعد صفقة رأس الحكمة الأضخم على الإطلاق بين مصر ودولة الإمارات، حيث تقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، ويستهدف المشروع تحويل رأس الحكمة إلى مدينة عالمية تستقطب نحو 8 ملايين سائح إلى مصر.

