رسالة ناج من "تيتانيك" تقدر بـ10 آلاف جنيه إسترليني.. ابنه رفض بيعها

رغم مرور أكثر من 100 عام على واقعة غرق سفينة تيتانيك، لا تزال أسرار تلك الليلة المأساوية تطفو إلى السطح، وهذه المرة من خلال رسالة نادرة احتفظ بها أحد الناجين في جيب زيه الرسمي، ورفض أبناؤه بيعها رغم عرض مالي تجاوز 10 آلاف جنيه إسترليني.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرسالة التي كتبت بخط يد سيدني دانيلز – أحد العاملين على متن السفينة – عادت إلى الواجهة بعد أن عرضها أبناؤه على خبيرة التحف البريطانية الشهيرة، هيلاري كاي، التي أعربت عن دهشتها من حالتها الممتازة رغم مرور أكثر من قرن من الزمن، وقدرت قيمتها السوقية بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه إسترليني.



تفاصيل ليلة غرق سفينة تيتانيك



كان دانيلز قد التحق بسفينة تيتانيك في سن الثامنة عشرة، حيث عمل غاسل أطباق، وفي الليلة التي غرقت فيها السفينة، كلف بمساعدة الركاب على الخروج من الكبائن وارتداء سترات النجاة.



وروت ابنته، خلال اللقاء الذي جمعها بكاي، أن والدها ظن في البداية أن الأمر مجرد تدريب روتيني، قبل أن يتبين للجميع أن السفينة تواجه كارثة حقيقية.



وعندما بدأت السفينة في الغرق، وكانت قوارب النجاة قد امتلأت بالكامل، وجد دانيلز نفسه وسط المياه التي ارتفعت حتى ركبتيه، فقرر السباحة بعيدا عن السفينة خشية أن تسحبه قوة الشفط الهائلة لحظة غرقها، وبعد مقاومة شرسة للبرد والتيارات، تمكن من التشبث بقارب نجاة مقلوب وظل على متنه حتى تم إنقاذه.



إرث لا يقدر بثمن



وأفاد التقرير أن الرسالة، التي كانت موجهة إلى عائلة دانيلز، ظلت محفوظة في جيبه طوال تلك الليلة العصيبة، وقد نجت كما نجا هو، لتصبح اليوم وثيقة إنسانية وتاريخية نادرة.



ورغم التقدير المالي الكبير، أصر أبناؤه على الاحتفاظ بها كإرث عائلي لا يقدر بثمن، ورفضوا بشكل قاطع فكرة بيعها.



وأشاروا قائلين: "ليست مجرد رسالة"، بل "شهادة حية على لحظة نجاة، وعلى شجاعة والدنا الذي نجا من أكثر الكوارث البحرية شهرة في التاريخ".

علامة خفية على الأظافر تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة