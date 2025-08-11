من الباليه إلى قلب كريستيانو.. 16 معلومة قد لا تعرفها عن جورجينا

كتب – محمود عبده:



فى خطوة طال انتظارها، أعلن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادى النصر السعودى، عن تقدمه رسميا لطلب الزواج من شريكته جورجينا رودريغيز، بعد علاقة امتدت قرابة تسع سنوات.



وأكد الصحفى الإيطالى الشهير فابريزيو رومانو الخبر، ما جعل الإعلان يتصدر عناوين الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعى.



ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمى على “إنستغرام” صورة ليدها وهى ترتدى خاتم الزواج إلى جانب يد كريستيانو، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: “نعم، أوافق… فى هذه المرة، وفى كل حياتي”.



ووفقا لموقع ar.harpersbazaararabia، إليك أبرز المحطات فى حياة جورجينا رودريغيز:



- ولدت جورجينا رودريغيز فى الأرجنتين، ونشأت فى شمال إسبانيا، وعاشت حياة متواضعة قبل أن تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد لقائها بكريستيانو رونالدو.



- ولدت فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994.



- والدها من أصل إسبانى-أرجنتينى، ووالدتها إسبانية.



- عادت إلى إسبانيا بعد عام واحد من ولادتها، ونشأت فى مدينة جاكا شمال البلاد.

- درست الباليه الكلاسيكى فى طفولتها.



- أدركت لاحقا أنها لا ترغب فى احتراف الرقص، فاختارت الاتجاه نحو مجال الموضة.



- انتقلت إلى مدريد وعملت كمساعدة مبيعات فى متجر “غوتشي” الشهير.

- التقت لأول مرة بكريستيانو رونالدو عام 2016.



- بعد ارتباطها بالنجم البرتغالى، تحولت إلى واحدة من أكثر الشخصيات شهرة على مواقع التواصل الاجتماعى.



- أصبحت وجها إعلانيا لكبرى شركات الأزياء العالمية مثل Guess وDolce & Gabbana وYamamay.



- أنجبت من رونالدو ثلاثة أطفال:

ألانا مارتينا (مواليد 2017).

بيلا إزميرالدا (مواليد 2022).

توأم ولد عام 2022، لكن الطفل الذكر توفى بعد الولادة.



- ساهمت فى تربية أبناء رونالدو الآخرين الذين ولدوا من أمهات بديلات:

كريستيانو جونيور (مواليد 2010).

التوأم إيفا وماتيو (مواليد 2017).



- ظهرت لأول مرة بجانب كريستيانو فى حفل الكرة الذهبية عام 2017.



- أطلقت برنامجها الوثائقى الخاص على “نتفليكس” بعنوان “أنا جورجينا – I Am Georgina”، والذى حقق مشاهدات ضخمة عالميا.



- قدرت ثروتها بنحو 10 ملايين دولار فى عام 2023 وفق صحيفة ذا صن.



- واجهت جورجينا فترة عصيبة بعد وفاة أحد توأميها فى 2022، وصرحت لاحقا بأنها دخلت فى حالة اكتئاب، لكن الدعم العائلى ساعدها على تجاوز الأزمة.

