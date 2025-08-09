إعلان

سرقة على الهواء مباشرة.. رد فعل غير متوقع من المراسلة "فيديو"

07:00 م السبت 09 أغسطس 2025

المراسلة البرازيلية كلارا نيري

كتب - محمود عبده:

تحول صباح روتيني في أحد شوارع ريو دي جانيرو إلى لحظة درامية، عندما تعرضت المراسلة البرازيلية كلارا نيري لسرقة خاطفة لهاتفها المحمول، وذلك قبل دقائق من دخولها في بث مباشر على الهواء ضمن برنامج "بورا برازيل" على شبكة باند التلفزيونية.

السرقة أمام الكاميرا

خلال وقوفها في حي بوتافوغو الشهير ومراجعتها بعض الملاحظات على الهاتف استعدادا للبث، اقترب منها لص على دراجة نارية من الخلف، وانتزع الهاتف من يدها.

لكن ما لم يدركه اللص هو أن الكاميرا كانت تعمل، وتم توثيق الواقعة بالكامل بعدسة المصور.

لم تكتف نيري بالدهشة، بل اندفعت خلف السارق وهي تصرخ وتحاول لفت أنظار المارة.

وفي لحظة مفاجئة، سقط الهاتف من يد اللص أثناء فراره، ما أتاح لها استعادته سليما.

وأوضحت لاحقا أن تمسكها بالجهاز أثناء محاولة السرقة جعل قبضته عليه غير محكمة، ما تسبب في سقوطه بعد أمتار قليلة.

خيوط تقود إلى المشتبه به

رغم نجاح السارق في الفرار، إلا أن كاميرات المراقبة في المنطقة التقطت ملامحه بشكل واضح، كما تبين أن دراجته تحمل لوحة أرقام مخفية بقطعة كرتون، في محاولة منه لطمس هويته.

الشرطة تعمل حاليا على مراجعة التسجيلات لتحديد هوية الجاني، فيما لاقت شجاعة المراسلة إشادة واسعة عبر وسائل التواصل.

المراسلة البرازيلية كلارا نيري السرقة أمام الكاميرا برنامج بورا برازيل
