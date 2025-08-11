جولة في أعرق حديقة حيوان حول العالم وسط الحيوانات النادرة (فيديو)

كتبت- نرمين ضيف الله:

تقع حديقة حيوان آلبورغ وسط طبيعة ساحرة، وقد افتُتحت عام 1935م، لتُصبح من أبرز حدائق الحيوان في العالم.

يزورها ما يصل إلى 500 ألف زائر سنويًا، هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على الطبيعة، مباشرةً من خلال التعاون الدولي في مجال التربية، وبشكل غير مباشر من خلال نشر المعرفة حول الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتشغل مساحة واسعة ضمن مدينة آلبورغ شمالي الدنمارك، حيث تُعرف بتنوعها الحيواني القيّم، وجهودها البارزة في الحفاظ على الطبيعة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" جولة عن أعرق الحدائق من خلال رصد مجموعة من الصور والفيديوهات وفق حسابهم الخاص عبر "فيسبوك".

تطورها التاريخي عبر عقود

عند افتتاحها 1935، استقبلت الحديقة أكثر من 7,000 زائر في أول يوم، وأُقيمت بها أول قطعة فنية بارزة، "الرجل الدب"

شهدت الحديقة تطورات كبيرة على مر السنين، منها استقدام الدببة القطبية عام 1938، الملكات الإفريقية، ووصول الفيلة والقرود في السنوات التالية.

كما توفرت فيها مرافق حديثة للفيلة، وحضانة للقرود، ومناطق طبيعية مشابهة للسافانا الإفريقية

حديقة آلبورغ أول حديقة حيوان بالعالم تحصل على شهادة بيئية (ISO 14001) عام 1999، ما يعكس التزامها العميق بالاستدامة

كما تُمارس مشاريع في التوعية البيئية، البحث العلمي، والتربية التعاونية، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل

التعاون الدولي لحماية الأنواع المهددة

تشارك الحديقة في برامج تربية أوروبية (EEP) للحفاظ على التنوع الوراثي للحيوانات المهددة بالانقراض، تحت إشراف منسقين أوروبيين متخصصين، حتى نهاية 2023، شاركت في 31 تعاونًا من هذا النوع، وقد شهدت ولادة أشبال لأسود آسيوية وسلالات مهمة مثل السلاحف المصرية.

بحوث ومشاريع محلية وعالمية

تُجرى في الحديقة أبحاث في مجالات مثل علم سلوك الحيوان والعلوم السكانية، بالشراكة مع جامعة آلبورغ ومؤسسات دولية

وأسست عام 2014 مؤسسة AZCF لدعم مشاريع الحفظ وحماية الأنواع، وتمويل مبادرات علمية محلية

قبول الحيوانات كغذاء للمفترسات

أثارت الحديقة مؤخرا جدلًا واسعًا بعد دعوتها الجمهور للتبرع بالحيوانات الصغيرة غير المرغوب فيها مثل الأرانب والدجاج والسناجب لتُستخدم كغذاء للحيوانات المفترسة بعد التّخدير الرحيم، ضمن محاكاة طبيعية لسلسلة الغذاء، وتقليل الهدر.

">

اقرأ أيضا:

تكلفته 50 مليون.. 25 صورة من فرح البلوجر يومي خوري

صورة مقابل 3500 دولار.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب - ومعلومات عنها

بعد القبض عليه.. 10 صور ومعلومات عن التيك توكر "خالد الرسام"

رجل يوثق لحظة ظهور غزال أبيض نادر (فيديو)

سرقة على الهواء مباشرة.. رد فعل غير متوقع من المراسلة "فيديو"





