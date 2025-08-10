تكلفته 50 مليون.. 25 صورة من فرح البلوجر يومي خوري

احتفلت خبيرة التجميل اللبنانية يمنى (يومي) خوري بزفافها على رجل الأعمال التركي جورهان كيزيلوز.

ونشرت يومي، صور من حفل ما قبل الزفاف، مؤكدة أن العريس هو رجل الأعمال التركي-البريطاني جورهان كيزيلوز، في أول إعلان رسمي عن العلاقة التي كانت محط اهتمام الجمهور منذ أشهر.

وقدم العريس مهرا ليمنى يقارب 60 مليون دولار، إلى جانب خاتم زواج تبلغ قيمته نصف مليون دولار، بحسب موقع بيزنس إنسايدر.

ويعتبر كيزيلوز من الأسماء اللامعة في عالم ريادة الأعمال، إذ أسس شركة "لانيستار" للتكنولوجيا المالية في عام 2019، كمنصة مبتكرة تنافس البنوك التقليدية، كما يرأس مجموعة "نيكسوس إنترناشونال القابضة" ذات الاستثمارات العالمية المتنوعة.

تفاصيل تكلفة حفل زفاف يومي خوري و جورهان كيزيلوز

وكشفت تقارير لبنانية، أن حفل زفاف يومي خوري و جورهان كيزيلوز، تكلف أكثر من مليون دولار.

وأطلت يومي في الحفل بإطلالتين فاخرتين، الأولى من توقيع دار دولتشي أند جابانا بسعر يقارب 30 ألف دولار، والثانية من تصميم اللبناني نيكولا جبران بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار.

وتزينت يومي بمجوهرات من تصميم دار نصولي بلغت قيمتها حوالي 300 ألف دولار، أما موقع الحفل، فقد اختيرت له فيلا فاخرة بلغت تكلفة استئجارها نحو 220 ألف دولار، فيما بلغت قيمة الحقائب التي قدمت كهدايا للحضور حوالي 7 آلاف دولار، والضيافة المقدمة للمدعوين قدرت بـ5 آلاف دولار.

وبالتالي فإن مجمل تكلفة الزفاف تجاوزت حاجز المليون دولار، ما يقارب 50 مليون جنيها مصريا.