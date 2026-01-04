أحدث جلسة تصوير لـ تارا عماد وهدى المفتي في روما

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في روما بصحبة الفنانة هدى المفتي.

ونشرت تارا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كان يا مكان في روما"، والتي تفاعل معها المتابعين.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "تعريف جديد للجمال"، "روعة"، "تحفة الصور"، "انتم الاتنين حلوين".

آخر أعمال تارا عماد الدرامية

تنتظر الفنانة تارا عماد عرض مسلسل شاهد قبل الحذف على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي تدور أحداثه حول تورط تارا في قضية غسيل أموال تحاول إثبات برائتها.

مسلسل شاهد قبل الحذف بطولة تارا عماد، علي الطيب، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سمر علام.

