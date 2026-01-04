لن تتوقع.. تأثير القمر العملاق على الحالة المزاجية للأبراج المائية

ظاهرة القمر العملاق تثير فضول الكثيرين، لا سيما بين المهتمين بعلم الفلك، وعلاقتها بالمشاعر والحالة النفسية للأبراج، وبخاصة الأبراج المائية الحساسة بطبيعتها.

ما هو القمر العملاق وكيف يُرى في علم الفلك

ظاهرة القمر العملاق تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض خلال دورته الشهرية، مما يجعله يبدو أكبر وأكثر إشراقًا في السماء.

في علم الفلك، لا يُنظر إليه فقط كحدث بصري، بل يُعزى إليه تأثير على الحالة المزاجية والعواطف الداخلية للإنسان وفق "Astrology".

العلاقة بين القمر والعواطف

وفقًا لعلم الفلك، يُرى اكتمال القمر أو القمر العملاق كمرحلة تُبرز العواطف وتجعل بعض الناس أكثر حساسية وتقلبًا في المزاج.

الأبراج المائية و القمر

الأبراج المائية الثلاثة:

برج السرطان

برج العقرب

وبرج الحوت

تُعرف بعمق مشاعرها وحدسها العالي، في علم الفلك، يُعتقد أن القمر وخاصة أثناء ظاهرة القمر العملاق، يسهم في تكثيف الأحاسيس لدى هؤلاء المولودين، مما يمكن أن يجعلهم أكثر تعاطفًا أو أحيانًا أكثر تأثرًا بالعواطف المخفية.