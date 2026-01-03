10 صور لـ أقدم منازل في العالم- شكلها سيفاجئك

أغلى وأفخم الطائرات الخاصة في العالم.. لن تصدق ما بداخلها

العديد من المنازل ليست مجرد أماكن للسكن، بل تعكس تراث الشعوب وثقافاتهم القديمة.

فيما يلي، إليكم أقدم المنازل في العالم، وفقا لموقع "spearswms".

قصر مينوس، اليونان

قصر مينوس في جزيرة كريت باليونان، ومن أقدم القصور في العالم ويعود إلى حوالي عام 1700 قبل الميلاد.

امتد القصر على مساحة خمسة أفدنة ونصف، وكان مقسما إلى جناحين، الجناح الشرقي مخصص للعمل وورش الإنتاج، والجناح الغربي للنخبة لمتابعة الأحداث.

برج ثور باليلي، أيرلندا

برج ثور باليلي في أيرلندا بُني في القرن السادس عشر على يد عائلة دي بورجو، وأصبح يعرف باسم "برج ييتس" بعد شرائه من الشاعر دبليو بي ييتس عام 1917، ويتكون من أربعة طوابق، كل طابق غرفة واحدة متصلة بـ سلم حلزوني، وتطل نوافذه على مجرى مائي.

ورغم الأضرار التي لحقت به جراء فيضانات 2009، إلا أنه ما زال يحتفظ بأهميته التاريخية.

فيلا ألميريكو كابرا، إيطاليا

تقع فيلا ألميريكو كابرا خارج مدينة فيتشنزا الإيطالية، وتعد من أبرز معالم عصر النهضة، صممها المهندس الشهير أندريا بالاديو وبنيت حوالي عام 1580.

تتميز الفيلا بتصميم متناظر يضم أربعة أجنحة مزينة، إضافة إلى قاعة كبيرة بسقف مقبب وشرفات تطل على المناظر المحيطة.

منزل آن فرانك، هولندا

يقع منزل آن فرانك في أمستردام، بُني المبنى عام 1635 على يد ديرك فان دلفت، ويتألف من ثلاثة أقسام رئيسية مدخل للشحن، مطاحن للتوابل، ومستودعات، كما يحتوي على منزل خلفي مخفي عن الأنظار، ما جعله فريدا ومميزا في تلك الفترة.

قصر بلينهايم، المملكة المتحدة

يوجد قصر بلينهايم في أوكسفوردشير، إنجلترا، وهو أحد أقدم عشرة منازل في العالم، كما صُمم كمقر إقامة لدوق مارلبورو عام 1705، ويضم مبنى مستطيلي مركزي مع أجنحة ملكية ومعرض للصور، ويشتهر القصر بكونه مدرجا ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ماونت فيرنون، الولايات المتحدة الأمريكية

منزل ماونت فيرنون مقر إقامة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، بُني العقار حوالي عام 1726 على مساحة 500 فدان، ويضم قصرا مكونا من 14 غرفة مستوحى من العمارة البالادية، بالإضافة إلى ثلاثة مبان، حيث يتكون المبنى الرئيسي من طابقين، بينما والمباني الأخرى طابق واحد.