كأس الأمم الأفريقية

مصر

18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

21:00

موزمبيق

بعد مفاجأة إيمان الزيدي.. قصة حب محمد عبد المنصف ولقاء الخميسي

كتب : مصراوي

03:06 ص 05/01/2026
تصدر محمد عبد المنصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الممثلة إيمان الزيدي انفصالها عنه، بعد ارتباط دام بينهما لمدة 7 سنوات.

وكتبت الزيدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

ومع إعلان الفنانة إيمان الزيدي، خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف بعد زواج استمر لمدة أكثر من 7 سنوات، بات الكثير من الجماهير يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حياة عبد المنصف الشخصية، بشكل خاص عن علاقته بزوجته لقاء الخميسي.

وكانت لقاء الخميسي، كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، عبر قناة "ON E"، عن بداية معرفتها بنجم الكرة المصرية، حيث قالت: "قابلت عبد المنصف أول مرة بالصدفة كان مع مجموعة من الناس ومكنتش أعرف حد فيهم غير حسام وإبراهيم حسن، لكن هو كان قمر وعنيه حلوين وقاعد بغرور كده".

وأضافت: "كان في صديق مشترك بيني وبين عبد المنصف، سألته عليه واحنا قاعدين وقالي ده محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك ولاعب جامد جدا، وفي نفس الوقت عرفت بعد كده أن هو سأل عليا بردو وبعدين صديقنا المشترك كان مخرج، بيخرج برنامج فقالي تعالي أقعدي معايا".

وتابعت: "ذهبت لصديقي المخرج وكان محمد عبد المنصف موجود، بعدين سابنا وقام، قعدنا نتكلم مع بعض شوية وحصل بينا eye contact، وأخدنا شهر واحد بس وبعدين لقيته بيقولي أنا عايز اتجوزك، وبعدين اتخطبنا فترة ثم كتبنا الكتاب وتزوجنا بشكل سريع".

وواصلت: "هو كان بيخاف عليا بشكل كبير، علشان كده في فترة الخطوبة مكنش بيخرج معايا غير لما يكون في مكان هادي علشان محدش يضايقني، كمان علشان الصحفيين ومحدش يكتب أي حاجة علينا، وفي فترة الخطوبة مكنش بيمسك إيدي نهائيا فحسيت إن هو شخص مختلف".

وفي لقاء عبر برنامج: "معكم منى الشاذلي"، أشارت الخميسي أنها لم تكن تتخيل أنها ستتزوج من لاعب كرة قدم، وكنت بشوفها حاجة مدورة وخلاص وممكن يكون في حاجة أفيد من كده".

ومن جانبه قال عبد المنصف في اللقاء ذاته، أن في بداية علاقته بلقاء، الأصدقاء المشتركين بينهما أخبروها بأنه مهند وليس لاعب كرة قدم، ولما شفتها أول مرة سألت أحد أصدقائي عليها، وكلمته علشان أقعد معاها مرة تانية وده اللي حصل".

