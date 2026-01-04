"إشارات لا نراها".. كيف تكشف الحيوانات الزلازل والكوارث قبل حدوثها؟ 

ترى الحيوانات العالم بطريقة مختلفة عن البشر، وكأنها تعيش في عالم غير مرئي، حيث تمتلك حواسا خاصة وحساسية تجاه التغيرات الكيميائية والمغناطيسية، تمكنها من التقاط إشارات دقيقة لا يمكن للإنسان ملاحظتها.

وفقا لموقع "theaveragescientist"، إليكم الطرق التي تكشف بها الحيوانات الزلازل والكوارث:

الأصوات تحت السمعية والاهتزازات

تترافق الزلازل والانفجارات البركانية مع تذبذبات منخفضة التردد، تُعرف بالأصوات تحت السمعية، وهي أصوات لا يسمعها البشر، ومع ذلك، تمتلك الحيوانات قدرة مذهلة على رصدها؛ الأفيال تستشعر هذه الاهتزازات عبر وسائد أقدامها، بينما تتفاعل الكلاب مع الهزات الأرضية، كما تستطيع بعض حيوانات المزارع الاستجابة لهذه الإشارات قبل وقوع الكارثة، فيما تظهر الطيور علامات قلق قبل الزلازل بساعات تصل إلى عشرين ساعة.

التغييرات الكيميائية في الهواء

قبل الكوارث، تتغير مكونات الهواء مثل الرادون ومركبات الكبريت، هذه الغازات تمر دون أن يلاحظها الإنسان، لكنها تسبب للحيوانات شعورا بالانزعاج.

الكلاب والقطط، على سبيل المثال، تشعر بهذه التغييرات كما لو كانت تتعرض فجأة للكلور أو الأمونيا، ما يدفعها إلى الهرب والاختباء.

التقلبات الكهرومغناطيسية

الزلازل الكبرى تسبقها اضطرابات في الحقول المغناطيسية للأرض، وتظهر الحيوانات في هذه المناطق سلوكا متغيرا استجابة لهذه التغيرات.

الطيور، على سبيل المثال، تعتمد على بروتين يسمى "كريبتوكروم" في شبكية عيونها، ما يمكنها من تمييز المجال المغناطيسي للأرض والتوجيه وفقه.

الحاسة السادسة

تمتلك الحيوانات القدرة على دمج عدة إشارات في آن واحد، من اهتزازات الأرض إلى تغيرات الغازات والمجال المغناطيسي والضغط الجوي، لتشكل بذلك نظام إنذار مبكر طبيعي للكوارث، لا يمكن للبشر إدراكه، هذه القدرات تجعل الحيوانات أداة طبيعية لرصد الكوارث مثل الزلازل والبراكين قبل حدوثها، بقدرة مذهلة على التقاط إشارات دقيقة للغاية.