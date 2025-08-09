رجل يوثق لحظة ظهور غزال أبيض نادر (فيديو)

في مشهد نادر وثقته الصدفة، رصد رجل يدعى رامز خوري غزالًا أبيض اللون أثناء توجهه إلى عمله في ساعات الفجر الأولى، بولاية ميشيجان الأمريكية، في لحظة وصفها بـ"الاستثنائية" دفعت به إلى توثيق الحدث بهاتفه المحمول.

خوري الذي اعتاد على مشاهدة الغزلان في منطقته، قال لموقع MLive المحلي إنه لمح الغزال قرب مدخل أحد المجمعات السكنية في 18 يونيو الماضي، موضحًا: "رأيته بطرف عيني، لم أصدق ما شاهدته في البداية، لكني عدت بالسيارة لأتأكد".

وأضاف: "دخلت المجمع ببطء، وفوجئت بالغزال الأبيض يعبر أمامي مباشرة، ثم توقف ونظر إليّ لبضع ثوان، قبل أن يختفي داخل الشجيرات"، وقد دفعه المشهد النادر إلى توثيقه ونشره لاحقًا، ما أثار اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل.

وفي حديث لقناة Fox 2 Detroit، عبر خوري عن سعادته قائلًا: "رؤية هذا الغزال كانت تجربة فريدة.. أنا أهوى تصوير الحياة البرية، لكن هذا المشهد كان مميزًا بحق".

ويرجع لون الغزال الأبيض إلى الإصابة بالمهق، وهي حالة جينية نادرة تؤدي إلى غياب صبغة الميلانين من الجلد والشعر والعينين، ما قد يتسبب بمشكلات صحية، أبرزها ضعف البصر، وفقًا لإدارة الموارد الطبيعية في ولاية آيوا.

وبحسب الجمعية الوطنية للغزلان، فإن حالة المهق تصيب نحو غزال واحد فقط من كل 30 ألف غزال، وهو ما يجعل رؤيتها أمرًا استثنائيًا، وعلى الرغم من أن عدة ولايات أمريكية تمنع صيد هذا النوع النادر من الغزلان، فإن ولاية ميشيجان سمحت بذلك منذ عام 2008.

وفي هذا السياق، أوضح برنت رودولف، أخصائي برنامج الغزلان في ميشيجان، لشبكة CBS News، أن "الاهتمام العام بالغزلان البيضاء كبير، لكنها لا تتمتع بأفضلية بيولوجية تستدعي حمايتها بشكل خاص".