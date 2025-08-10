أثار لقاء الفنان محمد رمضان مع لارا ترامب، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موجة من الجدل والتكهنات بعد أن نشر رمضان صورا جمعته بها في منتجع ترامب الترفيهي بمدينة نيويورك، واصفًا اللقاء بأنه دعوة شخصية تقديرا للموسيقى الأفريقية والعربية، مع تلميح عن مشروع قادم.

لكن سرعان ما تباينت الروايات، بعد تداول تغريدة للممثل الأمريكي كريستوفر ماتشيو، التي كشفت أن اللقاء كان جزءا من حفل خيري نظمته مؤسسة Make Music Right، إذ تبدأ أسعار حضور الفعالية من 1000 دولار للتذكرة العادية، بينما تصل تكلفة التقاط الصور مع كبار الشخصيات مثل لارا ترامب إلى 3500 دولار.

وكتبت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان حفل إطلاق حملة "Make Music Right": تدعوكم الحملة الرسمية لجمع التبرعات لحملة "Make Music Right" لحضور حفل الإطلاق الرسمي، مع الضيفة الخاصة لارا ترامب.

وفقا لبيانات المؤسسة، دفع محمد رمضان ما يعادل حوالي 168 ألف جنيه مصري مقابل التقاط الصور، وهو ما يتناقض مع وصف اللقاء كدعوة شخصية، ما أثار تساؤلات المتابعين حول طبيعة الحدث والموقف الحقيقي.

من هي لارا ترامب؟

لارا ترامب من مواليد 1982 وتعد من أبرز وجوه الحزب الجمهوري الأمريكي، فهي زوجة إيريك ترامب وناشطة سياسية بارزة، لعبت دورا مهما في الحملات الانتخابية للرئيس السابق، وظهرت إعلاميا عبر تقديم برامج سياسية على قناة "فوكس نيوز".

وبحسب موقع "فوكس نيوز" التابع للشبكة المقربة للبيت الأبيض، دخلت لارا ترامب مجال الغناء بإطلاقها عدة أغنيات بين عامي 2023 و2024، ما أكسبها حضورا ملحوظا في الساحتين السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة.