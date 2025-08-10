بعد القبض عليه.. 10 صور ومعلومات عن التيك توكر "خالد الرسام"

كتبت- أسماء مرسي:

ألقت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على "التيك توكر" الشهير المعروف باسم "خالد الرسام"، بعد تلقي عدة بلاغات تتهمه بنشر محتوى غير لائق يتضمن مقاطع فيديو خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور.

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن "خالد الرسام" وفقا حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:

خالد الرسام هو صانع محتوى مصري على منصة "تيك توك".

اشتهر، في البداية، بمهارته في رسم البورتريهات خلال بث مباشر.

كان يقدم خدمة رسم وجوه السائحين والأجانب بمقابل مادي.

لاحقا، تحوّل محتواه بشكل تدريجي ليشمل بث مباشر يتضمن ألفاظا غير لائقة ومحتوى غير مناسب.

اعتاد نشر صور رسوماته عبر حسابه على "إنستجرام".

لديه على صفحته بموقع "إنستجرام" 134 ألف متابع.

يتابعه أكثر من مليون مستخدم على تطبيق "تيك توك".

