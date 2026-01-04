مرحلة جديدة.. 3 أحلام تبشر باقتراب الفرح في 2026

مع بداية عام جديد، يترقّب كثيرون إشارات تبعث على التفاؤل والأمل، ويؤمن البعض بأن الأحلام قد تحمل رموزًا نفسية أو معنوية تعكس مرحلة مقبلة مليئة بالراحة والفرح.

وأوضح مفسر الأحلام مصطفى علي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هناك أحلامًا إيجابية قد ترتبط ببدايات جديدة وأخبار سارة، وتشمل:

1- حلم الضوء أو الشمس الساطعة

رؤية ضوء قوي أو شمس مشرقة في المنام غالبًا ما ترمز إلى انفراج بعد ضيق، ووضوح في الرؤية والقرارات، وبداية مرحلة مليئة بالطاقة الإيجابية، ويُعد هذا الحلم من أكثر الرموز المرتبطة بالتفاؤل والنجاح.

2- حلم المطر الخفيف أو الماء الصافي

المطر النظيف أو المياه الصافية يرمزان في كثير من التفسيرات إلى، الخير والرزق وراحة نفسية، وزوال الهموم تدريجيًا، خاصة إذا جاء الحلم مصحوبًا بإحساس بالطمأنينة.

3- حلم الضحك أو الاحتفال

رؤية النفس تضحك أو تشارك في احتفال سعيد تشير إلى أخبار مفرحة قريبة، استقرار نفسي وعاطفي، وتغيّرات إيجابية في الحياة الاجتماعية، وهي من الأحلام التي تعكس غالبًا حالة أمل داخلي وبداية مشرقة.