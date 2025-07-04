خبير يكشف عن برج فلكي يمر بضائقة مالية ضخمة عند انتقال المشتري

يُعتبر كوكب المشتري هو كوكب الحظ والوفرة والتوسع، عندما ينتقل المشتري من برج إلى آخر، تتغير طبيعة تأثيراته على الأبراج المختلفة.

وفقًا لما قال خبير الفلم محمد صبحي لمصراوي، فإن انتقال كوكب المشتري قد يؤثر سلبًا على بعض الأبراج، مما قد يؤدي إلى ضائقات مالية أو تحديات في هذا الجانب.

البرج الذي قد يواجه ضائقة مالية عند انتقال المشتري

بالنسبة لانتقال المشتري في الفترة الحالية وخلال عام 2025، يشير بعض الخبراء إلى أن برج القوس قد يمر ببعض التحديات المالية أو "الانتحاس" عند دخول المشتري إليه، أو خلال فترات معينة يكون فيها المشتري في وضع ضعيف أو متراجع.

يُذكر أن المشتري "يضعف" في برج القوس، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية أو تحديات، خاصة على الصعيد المالي، هذه الفترة قد تتطلب من مواليد القوس الحذر في تعاملاتهم المالية، وتجنب المخاطر غير المحسوبة.

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