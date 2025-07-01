يعرف النعناع بفوائده الصحية العديدة واستخداماته المتعددة في المشروبات والأطعمة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الجنسية لدى الرجال.

النعناع وهرمون التستوستيرون

يحتوي النعناع على مادة المنثول، لذا قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى خفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما يؤثر على الرغبة الجنسية.

النعناع والخصوبة

الإفراط في تناول النعناع قد يؤدي إلى قلة الخصوبة لدى الرجال وتقليل عدد الحيوانات المنوية، وفقا لموقعي "timesunion" و"health".

النعناع وضعف الانتصاب

تناول كميات كبيرة منه قبل العلاقة الحميمة قد يؤدي إلى ضعف الانتصاب.

أضرار أخرى لـ الإفراط في النعناع

-ارتجاع المريء.

-حرقة المعدة.

-تهيج بطانة المعدة.

-ضعف امتصاص بعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الحموضة.

-مشكلات الكلى والكبد.

-تقرحات الفم.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية