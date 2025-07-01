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نوع أعشاب احذر الإكثار منه.. يضعف القدرة الجنسية ويقلل الحيوانات المنوية

09:00 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

أعشاب

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يعرف النعناع بفوائده الصحية العديدة واستخداماته المتعددة في المشروبات والأطعمة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الجنسية لدى الرجال.

النعناع وهرمون التستوستيرون

يحتوي النعناع على مادة المنثول، لذا قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى خفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما يؤثر على الرغبة الجنسية.

النعناع والخصوبة

الإفراط في تناول النعناع قد يؤدي إلى قلة الخصوبة لدى الرجال وتقليل عدد الحيوانات المنوية، وفقا لموقعي "timesunion" و"health".

النعناع وضعف الانتصاب

تناول كميات كبيرة منه قبل العلاقة الحميمة قد يؤدي إلى ضعف الانتصاب.

أضرار أخرى لـ الإفراط في النعناع

-ارتجاع المريء.

-حرقة المعدة.

-تهيج بطانة المعدة.

-ضعف امتصاص بعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الحموضة.

-مشكلات الكلى والكبد.

-تقرحات الفم.

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