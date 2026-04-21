بعيدا عن الحشرات الشائعة التي تحظى بالإعجاب مثل الفراشات ونحل العسل، توجد كائنات أقل شهرة لكنها أكثر غرابة من ناحية السلوك، ومن أبرزها ما يعرف بـ"ذبابة الرافعة الوهمية"، التي أثارت اهتمام العلماء بسبب أسلوب طيرانها الفريد وغير المألوف.

ما قصة ذبابة الرافعة الوهمية؟

وبحسب موقع Science News الأمريكي، تنتمي هذه الحشرة إلى مجموعة صغيرة ضمن ثنائيات الأجنحة، وتعيش غالبا في البيئات الرطبة والمظللة مثل المستنقعات وضفاف الأنهار، وهي حشرة غير مؤذية تمامًا، لا تلسع ولا تتغذى في مرحلة البلوغ، التي لا تتجاوز عادة أسبوعا واحدا، يقتصر خلالها نشاطها على التزاوج واستكمال دورة الحياة.

طريقة طيران غير تقليدية

وما يميز الحشرة هو طريقة طيرانها غير التقليدية، فهي لا تعتمد على الأجنحة وحدها، بل تستخدم أرجلها الطويلة كعنصر رئيسي في التوازن والرفع، وتمتد الأرجل في الهواء لتزيد من مقاومة الهواء وتسمح لها بالانجراف مع التيارات الصاعدة، ما يجعلها تبدو وكأنها تطفو أو تسبح في الهواء بدلا من الطيران التقليدي.

كيف تطير الحشرة؟

وتحتوي هذه الأرجل على تراكيب مملوءة بالهواء تجعلها خفيفة للغاية، وتعمل كمساحات إضافية لالتقاط الهواء، ما يمنح الحشرة قدرة على استغلال حركة الرياح بكفاءة عالية دون استهلاك كبير للطاقة، ولهذا تبدو حركتها أقرب إلى الانزلاق المستمر أكثر من كونها رفرفة مستمرة.

مظهر غريب لذبابة الرافعة الوهمية

كما أن مظهرها أثناء الطيران يضيف إلى غرابتها، إذ تمتاز بتدرجات لونية بين الأسود والأبيض تجعلها في بعض الإضاءات تبدو كأنها نقاط متحركة أو شكل شبحي يصعب تمييزه، خاصة في الغابات والمناطق المليئة بالظل والضوء المتقطع.

ذبابة الرافعة الوهمية قادرة على تغيير وضعية أرجلها

وأظهرت الدراسات أن هذه الحشرة قادرة على تغيير وضعية أرجلها أثناء الطيران للتكيف مع شدة الرياح، بطريقة تشبه إلى حد ما انتشار بذور الهندباء عبر الهواء، ما يساعدها على الحفاظ على التوازن وتقليل مقاومة الهواء.

وألهم هذا السلوك الفريد الباحثين في مجالات الهندسة الحيوية والروبوتات، حيث تم اقتراح نماذج لطائرات صغيرة تعتمد على نفس الفكرة، تجمع بين التحكم النشط بالأجنحة واستغلال التيارات الهوائية عبر أسطح تشبه الأرجل، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة في المركبات الجوية الدقيقة.

لحظات رعب.. دب يتجول داخل مركز تجاري في أمريكا "فيديو"

حفل عيد ميلاد يتحول إلى معركة.. لن تتوقع ما حدث

صدمة ليلة العمر.. حماة تنتزع ذهب العروسة في حفل الزفاف بالقوة (فيديو)