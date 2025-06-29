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"الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس

08:00 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    "الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس
  • عرض 10 صورة
    "الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس
  • عرض 10 صورة
    "الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس
  • عرض 10 صورة
    "الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس
  • عرض 10 صورة
    "الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس
  • عرض 10 صورة
    "الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس
  • عرض 10 صورة
    "الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس
  • عرض 10 صورة
    "الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس
  • عرض 10 صورة
    "الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس
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كتبت- شيماء مرسي

في أجواء مبهجة، احتفل الملياردير ومؤسس أمازون جيف بيزوس، بزفافه على الإعلامية لورين سانشيز في مدينة البندقية الإيطالية.

واستعانت لورين بالطاهي الفرنسي الشهير سيدريك جروليه لإعداد كعكة حفل زفافها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أسابيع من الإبداع.. كعكة زفاف لا تُنسى

وأمضى الشيف جروليه أسابيع في تصميم أغلى كعكة زفاف في العالم حيث تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار، لتكون بذلك جزءا لا ينسى على الإطلاق من حفل زفاف الزوجين.

كواليس تحضير كعكة الزفاف الفاخرة

وتم إعداد الكعكة بسرية تامة في جزيرة سان جيوفاني إيفانجليستا في مدينة البحيرة.

مذاق استثنائي وتناسب الجميع

وأعجب المدعوون بالكعكة، ووصفوها بأنها لذيذة وخفيفة بل ومناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا معينا.

زفاف أسطوري بتكلفة ضخمة

وبلغت تكلفة حفل الزفاف بما يتراوح بين 46 و56 مليون دولار، وقد شملت تأجير خمسة فنادق فاخرة، واستخدام نحو 90 طائرة خاصة، وأكثر من 30 تاكسي مائي، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في التأمين والحماية.

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جيف بيزوس كعكة زفاف لورين سانشيز كعكة زفاف بيزوس
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