يعد العم سكروج أو "دهب" من أشهر الشخصيات الكرتونية وأكثرها ثراء، حيث يوصف بأنه أغنى شخصية في عالم الرسوم المتحركة، وفي الوقت نفسه يعرف بشدة بخله.

من ابتكر شخصية العم دهب؟

ابتكر هذه الشخصية أسطورة ديزني كارل باركس عام 1947، لتصبح فيما بعد واحدة من أيقونات القصص المصورة حول العالم.

هل كان العم دهب يتجول في الأرض بحثا عن الثروات؟

كان العم دهب يتجول عبر الأرض بحثا عن المزيد من الثروات ليضيفها إلى خزنته الضخمة، وهذا البخيل المحب للمال لا يشعر بالسعادة إلا بعد جمع النقود وكأن الثروة هي عالمه الوحيد، وفقا لـ "D23 ".

كم تبلغ ثروة العم دهب داخل خزنته الشهيرة في داكسبيرج؟

وتضم خزنته الشهيرة في مدينة داكسبيرج كميات هائلة من العملات تقدر بثلاثة أفدنة مكعبة من النقود، ما يعكس حجم ثروته الخيالي الذي جعله أحد أكثر الشخصيات الكرتونية ثراء وشهرة في العالم.

كيف استطاعت شخصية العم دهب أن تأسر خيال القراء؟

استطاعت شخصية العم دهب بمزيجها الكوميدي المميز في قصص دونالد داك القصيرة والطويلة، أن تأسر خيال القراء وتحقق انتشارا واسعا، وذلك بفضل طابعها المرح.

لماذا يحظى العم دهب بشعبية عالمية وبأسماء مختلفة في دول عديدة؟

يتمتع هذا الرجل الثري ذو القدم الشبكية بجاذبية آسرة لدرجة أن مغامراته المصورة تنشر في جميع أنحاء العالم، حيث يعرف العم دهب بأسماء عديدة، منها العم بيسو (فرنسا)، وروبي أنكا (فنلندا)، وباتينهاس ماكباتينهاس (إسبانيا)، وبابيرون دي بابيروني (إيطاليا).

كيف أصبح العم دهب شخصية عالمية بعد نجاحه في عالم القصص المصورة؟

أدى نجاح العم دهب الباهر في أكشاك بيع الصحف إلى مزيد من الشهرة في عالم النشر وسرعان ما أصبح جامع النقود البخيل مطلوبا بشدة من قبل المعجبين في كتب التلوين والأنشطة.

وبدءا من عام ١٩٦٤ أصبح شخصية رئيسية في سلسلة القصص المصورة "دونالد داك" التي يرسمها أسطورة ديزني آل تاليافيرو.

ما أبرز مشاريع العم دهب المطبوعة التي ساهمت في انتشار شخصيته؟

من أبرز مشاريع العم دهب المطبوعة كتابان قصصيان نشر عام ١٩٦٠، وكلاهما من رسومات كارل باركس.

هل ظهرت محاولات لتحويل العم دهب إلى فيلم كرتوني قبل ظهوره على الشاشة؟

بالرغم من وجود محاولات لإنتاج فيلم كرتوني من بطولة العم دهب، حيث كتب كارل باركس نفسه اقتراح لمغامرة رسوم متحركة في يناير 1955، فإن الشخصية لم تحصل حينها على عمل مستقل.

ومع ذلك، ظهر العم دهب لأول مرة في الرسوم المتحركة من خلال المشهد الافتتاحي لمسلسل نادي ميكي ماوس التلفزيوني، ليبدأ حضوره البصري على الشاشة بشكل تدريجي.

متى وصل العم دهب إلى الشاشة الكبيرة وكيف تم تقديمه في السينما؟

بعد عقدين من النجاح في عالم القصص المصورة، وصل العم دهب إلى الشاشة الكبيرة في فيلم "سكروج ماكداك والمال" عام 1967.

وتم الترويج لهذا الفيلم القصير المتحرك تحت عنوان "حكاية بطة بخيلة تملك مليار دولار"، مما يعكس طبيعة الشخصية الشهيرة بثروتها الهائلة وحبها الشديد للمال.