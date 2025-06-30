خطأ شائع أثناء تقطيع البطيخ يسبب التسمم الغذائي.. احذره

كتبت- شيماء مرسي

تقطيع البطيخ دون غسل الجزء الخارجي أولا قد يعرضك لخطر التسمم الغذائي.

لماذا يجب عليك غسل البطيخ؟

عندما تقوم بتقطيع البطيخ يمكن للسكين أن يحمل البكتيريا من سطح القشرة إلى الفاكهة أثناء تقطيعها.

فإذا كانت هناك بكتيريا في الخارج، مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، فقد تحملها السكين إلى الداخل، بحسب ما ذكر موقع "verywellhealth".

وبمجرد حدوث ذلك، تتكاثر البكتيريا خاصة إذا تركت الفاكهة المقطوعة خارج الثلاجة لفترة طويلة أو لم تخزن بشكل صحيح .

ويمكن أن يلتقط البطيخ البكتيريا خلال رحلته، بدءا من الحقل الذي ينمو فيه على الأرض، وصولا إلى عربة التسوق في المتجر الكثير من الأوساخ أو فضلات الحيوانات، مما يجعله عرضة للتلوث البكتيري، لذا من المهم شطفه جيدا قبل تقطيعه.

كيفية تحضير البطيخ بأمان؟

غسل اليدين جيدا قبل تقطيعه

يجب شطف الجزء الخارجي من البطيخ تحت الماء الجاري، أو فركها برفق باستخدام فرشاة نظيفة؟

تجفيف الجزء الخارجي بمنشفة نظيفة قبل التقطيع، وهذا يساعد على تقليل الرطوبة التي قد تزدهر فيها البكتيريا.

استخدام سكين ولوح تقطيع نظيف لتجنب التلوث المتبادل من الأطعمة أو الأسطح الأخرى.

نصائح للتخزين الآمن

بعد تقطيع البطيخ، من الضروري حفظه في الثلاجة في أسرع وقت ممكن، فمثل العديد من الأطعمة الطازجة، يصبح البطيخ غير آمن للاستهلاك إذا ترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.

ويمكن للبطيخ المقطع أن يبقى طازجا وصالحا للأكل في الثلاجة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام.

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