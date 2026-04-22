دون طعام أو نوم.. كيف تسافر الطيور المهاجرة لأيام دون توقف

كتب : شيماء مرسي

02:30 م 22/04/2026

طائر الاطيش المهاجر

تعد هجرة الطيور عبر القارات واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية المثيرة للدهشة، حيث تقطع آلاف الكيلومترات بدقة مذهلة دون خرائط أو أجهزة بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم كيف تسافر الطيور عبر القارات بدقة مذهلة، وفقا لـ "ndtv".

هل تفعل الطيور المهاجرة أشياء مذهلة للبقاء خلال رحلاتها الطويلة؟

بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تقوم بعض الطيور وخاصة المهاجرة بأشياء مذهلة للبقاء على قيد الحياة خلال الرحلات الطويلة.

كيف تستطيع أجسام الطيور التكيف مع الظروف القاسية أثناء الهجرة؟

تستطيع أجسام الطيور التكيف بسرعة مع الظروف القاسية، مثل الطيران لآلاف الأميال دون راحة أو طعام، وبعض الطيور المهاجرة قادرة على الطيران لأيام دون نوم.

لماذ تقلص بعض الطيور أجزاء من أجسامها أثناء الطيران؟

تقلص بعض الطيور أجزاء من جسمها مؤقتا، مما يوفر لها مساحة وطاقة، ويجعلها أخف وزنا وأكثر كفاءة في الطيران لمسافات طويلة.

كيف تغير الطيور حجم أعضائها قبل وأثناء الهجرة؟

قبل الهجرة تقلص الطيور حوالي 25% من حجم كبدها وكليتيها وجهازها الهضمي، وأثناء الطيران تستطيع تكبير حجم قلبها وعضلات صدرها.

كيف تخزن الطيور الطاقة وتستخدمها أثناء الهجرة الطويلة؟

قبل الهجرة تأكل الطيور كثيرا وتخزن الطاقة على شكل دهون، وأثناء الطيران تحرق هذه الدهون لتزويد نفسها بالطاقة.

لماذا تستطيع بعض الطيور الهبوط على الماء بينما تموت أخرى إذا سقطت فيه؟

كما تستطيع الطيور قصيرة الذيل الهبوط على الماء والتغذية، أما إذا هبط طائر الجودويت على الماء فإنه يموت، وذلك لأنه لا يملك غشاء بين أصابع قدميه، وبالتالي لا يستطيع النزول، لذا، إذا سقط على سطح المحيط من شدة الإرهاق، أو إذا أجبره سوء الأحوال الجوية على الهبوط فسيموت.

