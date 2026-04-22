مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح التكييف ضرورة لا غنى عنها داخل المنازل، لكنه أحد أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الشهرية، لذلك، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة لتحقيق التوازن بين الراحة وتقليل الاستهلاك.

في هذا التقرير، نستعرض أهم النصائح التي تساعد على خفض استهلاك الكهرباء عند استخدام التكييف، وفقا لموقع "tcl".

كم يستهلك مكيف الهواء من الكهرباء؟

يعتمد استهلاك التكييف للكهرباء على نوع الجهاز وقدرته التشغيلية، المكيفات المركزية تستهلك ما بين 3000 إلى 3500 واط في الساعة، بينما تستهلك مكيفات الشباك ما بين 900 إلى 1440 واط، في حين تصل المكيفات المتنقلة إلى 4100 واط في بعض الحالات.

ويختلف الاستهلاك الفعلي حسب عدة عوامل مثل درجة الحرارة المضبوطة، وكفاءة الجهاز، ومدة التشغيل اليومية.

كيف تؤثر كفاءة التكييف على فاتورة الكهرباء؟

كلما ارتفعت كفاءة جهاز التكييف، انخفض استهلاكه للطاقة، إذ تحتاج الأجهزة ذات التصنيف العالي إلى كهرباء أقل لتبريد نفس المساحة مقارنة بالأجهزة الأقل كفاءة.

وعلى الرغم من أن المكيفات عالية الكفاءة تكون أغلى سعرا عند الشراء، إلا أنها تُحقق وفورات واضحة في فاتورة الكهرباء على المدى الطويل.

كيف تسهم الصيانة الدورية في تقليل الاستهلاك؟

تؤدي الصيانة المنتظمة دورا أساسيا في الحفاظ على كفاءة التكييف، ومن أهم الإجراءات:

تنظيف أو تغيير الفلاتر بشكل دوري كل شهر أو شهرين.

تنظيف ملفات التبريد مرة سنويا.

التأكد من عدم وجود عوائق حول الوحدة الخارجية.

إجراء فحص دوري من فني متخصص.

هذه الخطوات تساعد على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ..

هل يمكن لتغيير درجة الحرارة أن يوفر الكهرباء؟

يمكن أن يؤدي رفع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة في منظم الحرارة إلى توفير ما يقارب 6% من استهلاك الكهرباء.

كما يسهم استخدام منظم حرارة ذكي أو قابل للبرمجة في ضبط درجة الحرارة تلقائيا وفق أوقات تواجدك في المنزل، ما يساعد على تقليل هدر الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك.

كيف يساعد عزل المنزل في تقليل استهلاك التكييف؟

العزل هو مجموعة من الوسائل والمواد التي تُستخدم لمنع انتقال الحرارة أو الهواء بين داخل المنزل وخارجه، بهدف الحفاظ على درجة حرارة مريحة وتقليل استهلاك الكهرباء.

العزل الجيد للمنزل يقلل من تسرب الهواء البارد إلى الخارج ومن دخول الحرارة من الخارج إلى الداخل، ما يساعد على تقليل الضغط على جهاز التكييف وتحسين كفاءته.

ويتم تحسين العزل من خلال عدة خطوات مهمة، أبرزها:

سد الفجوات حول النوافذ والأبواب.

استخدام مواد عازلة للجدران والأسقف.

تركيب نوافذ وأبواب موفرة للطاقة.