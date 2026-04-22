"نبت شيطاني لا يستحق البقاء".. رسالة نارية من قاضي المنصورة لقاتل شقيقه

كتب : رامي محمود

04:59 م 22/04/2026

هيئة محكمة جنايات المنصورة

وجهت هيئة محكمة جنايات المنصورة، رسالة قاسية إلى المتهم بقتل شقيقه وذلك قبل النطق بالحكم بإعدامه شنقًا لتخلصه من شقيقه الذي حاول أثناءها عن تعاطي المواد المخدرة بمركز الجمالية محافظة الدقهلية.

ونادت المحكمة على المتهم "يا باسم السيد شطا.." إنَّ المحكمةَ وهي بصددِ إصدارِ حكمِها، قد سبرتْ أغوارَ الأوراق، وفحصت كوامن الدعوى، فلم تجدْ بين ثناياها لك موضعاً للرحمة، ولا سبيلاً للرأفة؛ إذ لم تجد فيها إلا قسوةً في القلب، وظلمةً في البصيرة.
وقال رئيس المحكمة المستشار وائل كمال صالح خلال الكلمة: "لقد وقفت هذه المنصةُ اليوم شاهدةً على جرمٍ فاق في بشاعتهِ حدودَ الوصف، إذ لم تكتفِ بالخروجِ عن طاعةِ القانون، بل تمردتَ على نواميسِ الكونِ وفطرةِ الإنسانية، فبسطتَ يدكَ بالسوءِ إلى شقيقِك؛ بضعةٍ منك، ومن نبتِ أبيك وأمك.".

وتابع رئيس المحكمة :"لقد مدَّ إليك شقيقُك يدَ النصحِ لِيُقيلك من عثرةِ الإدمانِ ويُطهرك من دنسِ الآثام، فكان جزاؤه منك غدراً بليلاً، ونصلاً صقيلاً. لم ترعَ فيهِ إلّاً ولا ذمة، ولم تأخذك بهِ شفقة، ولم تبالِ بقلبِ أمكَ المكلومةِ التي لم تجف مآقيها بعد؛ وهي التي فُجعت منذ عامينِ بنجلِها الثالث في حادثِ سيرٍ أليم، فجئتَ أنتَ اليومَ -بيدكَ الآثمة- لتقضي على من تبقى لها من ولد، وتتركها وحيدةً تجترُّ أحزانها بين القبور؛ بعد أن أفقدتها أبناءها الثلاثة: واحدٌ غيَّبه القضاءُ والقدر، والثاني ذبحتَهُ غدراً، والثالث -وهو أنت- لفظتْهُ الإنسانيةُ والرحمة قبل أن يلفظه القانون."

وواصلت المحكمة رسالتها :"إنَّ مَن يقتلُ أخاهُ ويحرقُ قلبَ أمهِ لِيخلوَ له وجهُ شيطانه، هو نبتٌ شيطاني لا يستحقُ البقاء في أرضٍ يحكمها العدلُ والشرع, وإنَّ العدالةَ التي ظننتَ أنك قد تتواري خلفَ ظلالِها، هي ذاتُها التي كشفتْ سوءَ فِعلك، وهي اليومَ تقتصُّ لشقيقك وللمجتمعِ بأسره".

واختتمت الكلمة بقول:"ميزانُ الحقِ لا يستقيمُ إلا بقطعِ دابرِ شرِّك، وتطهيرِ الأرضِ من رِجسِ فِعلك، لتكونَ لغيرِك عبرةً وللمتقينَ آية."

ثم تلا رئيس المحكمة حكم المحكمة على المتهم :"لقد أجمعَ أعضاءُ الدائرةِ آراءهم، واستأنسوا برأيِ فضيلةِ مُفتي الديارِ المصرية، الذي وجدَ في نصوصِ الشرعِ الحنيفِ قِصاصاً عادلاً لمِثلك، امتثالاً لقوله تعالى جَلَّ في عُلاه: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى))، وقوله سبحانه: ((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)).. صدق الله العظيم."

وقضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم باسم السيد شطا السيد الحديدي، بالإعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وألزمته المصاريف الجنائية."

محكمة جنايات المنصورة الدقهلية قتل شقيقه فضيلة المفتي الاعدام شنقًا

