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يدمر جسمك وأعضائك.. حسام موافي يحذر من هذا الأمر

06:30 م الإثنين 30 يونيو 2025

الدكتور حسام موافي

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كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، بشدة من الإفراط في تناول الطعام، مؤكدا أن له عواقب وخيمة على صحة الإنسان.

وأوضح موافي خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد: "الكثير من الأشخاص يقعون في فخ الأكل حتى الشبع المفرط، وهي عادة خطيرة تهدد سلامة الجسم ووظائفه الحيوية.

وتابع حسام: "الإفراط في الطعام يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم ويؤثر على صحة القلب ويسبب الإصابة بالسمنة ".

وأشار أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني: "قد يسبب الإفراط في الأكل الضغط على الكبد والبنكرياس والكلى".

أضرار أخرى لـ الإفراط في تناول الطعام

-تراكم الدهون على جدران الشرايين، وفقا لموقع "هيلث لاين".

-الإصابة بـ السكري من النوع الثاني.

-مشكلات الجهاز الهضمي.

-آلام المفاصل.

-مشكلات العظام.

-اضطرابات النوم.

-الاكتئاب.

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