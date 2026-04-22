أقساط شركات التأمين تتخطى 65 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025-2026

بلغت إجمالي أقساط قطاع التأمين خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025-2026 نحو 64.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 50.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2024-2025، محققة معدل نمو قدره 27.9%، حسب تحليل إحصائي أجراه "مصراوي" لبيانات هيئة الرقابة المالية.

وسجلت الأقساط خلال الربع الأول من 2025-2026 نحو 30.9 مليار جنيه، بنسبة نمو تجاوزت 18%، فيما قفزت خلال الربع الثاني إلى 33.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 25.8 مليار جنيه لنفس الربع من العام السابق، بنمو بلغ نحو 31%.

قيمة تعويضات التأمين

وفي المقابل، ارتفعت قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025-2026 إلى نحو 28.8 مليار جنيه، مقابل 25.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024-2025، بمعدل نمو بلغ نحو 13.4%.

وخلال الربع الثاني وحده من 2025-2026، سجلت التعويضات نحو 14.7 مليار جنيه، مقارنة بـ13.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024-2025، بنسبة زيادة تقارب 10.5%.

تحسن ربحية الشركات

وقالت الدكتورة باسمة مندور، نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين، إن المؤشرات تعكس اتساع الفجوة بين نمو الأقساط والتعويضات، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في ربحية شركات التأمين خلال النصف الأول من 2025-2026، مدعومًا بزيادة الطلب على المنتجات التأمينية وتوسع قاعدة العملاء.

وأضافت لـ"مصراوي" أن هذا الأداء يدعم استمرار زخم القطاع، متجاوزًا متوسطات النمو التاريخية، والتي كانت تدور بين 10% و14%، ما يعكس تحسنًا في نشاط السوق وزيادة الوعي التأميني.