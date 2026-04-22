أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور سيد جلال الشربيني للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، لمدة عام، اعتبارًا من 20 أبريل 2026، مع عرض الموقف للتقييم قبل انتهاء مدة التكليف.

وجاء القرار رقم (343) لسنة 2026 بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لعمل الهيئة ولوائحها الداخلية، وما تقتضيه مصلحة العمل واستمرار تطوير منظومة الخدمات الطبية.

ونصت المادة الأولى من القرار على استمرار تكليف الدكتور سيد جلال الشربيني – بدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري – للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية.

كما أجازت المادة الثانية للسلطة المختصة إنهاء التكليف قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

كان رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، كلف الدكتور سيد جلال بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بداية من سبتمبر من العام الماضي.