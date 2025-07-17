بعد انفصالها عن خطيبها.. من هي البلوجر أمل سمير؟ - 20 صورة

أعلنت البوجر أمل سمير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" انفصالها عن خطيبها عماد عرفات.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن البلوجر أمل سمير، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-انفصلت عن زوجها السابق حليم بركات بعد زواج دام حوالي 4 سنوات.

-لديها طفلة تدعى "ليليان" من زوجها السابق حليم.

-اشتهرت بظهورها مع زوجها السابق البلوجر والفنان حليم بركات.

-بعد فترة وجيزة أعلنت خطوبتها بشخص يدعى عماد عرفات، وهذا الإعلان أثار جدلا واسعا من بعض متابعيها.

-اشتهرت أمل بنشر مقاطع فيديو متنوعة تتعلق بحياتها الشخصية وروتينها اليومي.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 5 مليون متابع

-أثارت بعض مقاطع الفيديو التي نشرتها مع مربية منزلها الأفريقية حالة من الجدل، حيث اتهمها البعض باستغلالها لكسب المشاهدات.

-اشتهرت أمل بتقديم محتوى المقالب والتحديات بالتعاون مع أصدقائها أو أفراد عائلتها.

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