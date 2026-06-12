أثارت تحذيرات وزارة التنمية المحلية من طائر "المينا" الهندي الدخيل، تساؤلات حول مدى خطورته على الصحة العامة، وتسببه في نقل بعض الأمراض.

وكثفت الوزارة بالتعاون مع الجهات البيئية المختصة جهودها لرصد ومتابعة طائر "المينا" الهندي، في إطار خطة تستهدف الحد من انتشار الطيور الدخيلة والغازية التي تهدد التنوع البيولوجي والتوازن البيئي داخل مصر، وسط تحذيرات متزايدة من خطورة هذا الطائر على الحياة البرية والصحة العامة.

وأكدت الوزارة، في بيان، تنفيذ برامج علمية موسعة لرصد بؤر انتشار الطائر في المحافظات المختلفة، إلى جانب تطبيق آليات للحد من تكاثره، تشمل إزالة الأعشاش وسد أماكن التعشيش داخل المباني والمنشآت، إضافة إلى إحكام غلق صناديق القمامة وتنظيف الأسواق والموانئ لتقليل مصادر الغذاء المتاحة له.

كما أشارت إلى إدراج طائر "المينا" ضمن قوائم الصيد السنوي المسموح بها عالميا ومحليا بهدف التحكم في أعداده، مع توفير صناديق أعشاش مخصصة للطيور المحلية لمنع استحواذ الأنواع الغازية على أماكن التعشيش.

طائر "المينا" الهندي ضمن أخطر 100 نوع غازي في العالم

ويصنف طائر "المينا" الهندي، المعروف علميا باسم "Acridotheres tristis"، ضمن أخطر 100 نوع غازي في العالم وفق تصنيف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، وهو واحد من ثلاثة أنواع فقط من الطيور أدرجت ضمن هذه القائمة العالمية بسبب تأثيرها السلبي الواسع على البيئة والحياة البرية.

ويعود أصل الطائر إلى الهند وجنوب آسيا، لكنه انتشر في عدة دول بعد إدخاله بهدف مكافحة الآفات الزراعية، قبل أن يتحول لاحقا إلى مشكلة بيئية كبيرة بسبب قدرته العالية على التكيف والتكاثر السريع في المناطق الحضرية والريفية، وفقا لموقع professionalpestmanager.

ويتميز "المينا" بسلوك عدواني يجعله ينافس الطيور المحلية على الغذاء وأماكن التعشيش، كما يعرف بقدرته على طرد الأنواع الأصلية من أعشاشها والسيطرة على البيئات الجديدة، ما يؤدي إلى تراجع أعداد بعض الطيور المحلية واختلال التوازن الطبيعي.

هل طائر المينا ينقل الأمراض؟

ولا تقتصر أضراره على البيئة فقط، إذ تشير تقارير بيئية دولية إلى أنه قد يشكل تهديدا صحيا نتيجة نقله بعض الأمراض والطفيليات، مثل السالمونيلا وعث الطيور، فضلا عن تسبب أعشاشه في انسداد مواسير تصريف المياه وإحداث تلفيات بالمباني.

كما يتسبب الطائر في ضوضاء كبيرة بسبب تجمعه في أسراب ضخمة داخل المدن، إلى جانب أضراره الزراعية التي تشمل إتلاف بعض المحاصيل والفاكهة والحبوب.

وتعتمد العديد من الدول على خطط متكاملة للحد من انتشاره، تشمل الرصد المستمر، وإزالة الأعشاش، واستخدام المصائد، وتقليل مصادر الغذاء، ومنع وصوله إلى مناطق جديدة، باعتباره من الأنواع التي يصعب السيطرة عليها بعد استقرارها في أي بيئة.

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