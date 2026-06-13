لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الذي يربط قرية العواونة بمدينة إهناسيا غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي أمام مقر شبكة الكهرباء على الطريق الرابط بين قرية العواونة ومدينة إهناسيا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبانتقال رجال الأمن إلى مكان البلاغ، تبين مصرع: الشاب "كريم م. ك."، 18 عامًا، متأثرًا بإصابته في الحادث، وإصابة كل من "حمزة ع. م."، 17 عامًا، مصاب بكدمات بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، و "محمد ع. ح."، 18 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، و "حسين ش. ع."، 18 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، و "مصطفى س. ك."، 18 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة وسحجات بالجسم.

جرى نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.