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"سياسيون وفنانون".. حضور جماهيري كثيف في مباراة الولايات المتحدة وباراجواي

كتب : يوسف محمد

05:57 ص 13/06/2026
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يلاقي المنتخب الأمريكي حاليا نظيره منتخب باراجواي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتقام مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وباراجواي، على ملعب "صوفي" بأمريكا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس العالم 2026.

أبرز الحضور في مباراة أمريكا وباراجوي

وتشهد مباراة المنتخب الأمريكي أمام باراجواي حضور جماهير كبير، حيث أشارت صحيفة ذا أتليتك البريطانية، أن ستاد صوفي الذي يستضيف المباراة، تبلغ السعة الجماهيرية الخاصة به 70 ألف متفرج امتلاء على أخره.

كما يتواجد عدد من نجوم السينما العالمية ورجال الأعمال، في مدرجات ستاد "صوفي"، لمتابعة مباراة الولايات المتحدة وباراجواي في افتتاح مباريات المنتخبين بالمونديال.

وتواجد عدد من أشهر ممثلي السينما العالمية في المدرجات، ومنهم توم كروز، براد بيت، بجانب حضور نجم كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، بالإضافة إلى الملياردير بيل جيتس.

وحرص أيضًا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، على التواجد لمتابعة المباراة، بجانب تواجد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

نتيجة الشوط الأول من مباراة أمريكا وباراجواي

وانتهى الشوط الأول من مباراة أمريكا أمام منتخب بارجواي، بتقدم المنتخب الأمريكي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتواجد المنتخب الأمريكية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "باراجواي، تركيا وأستراليا".

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أمريكا وباراجوي كأس العالم 2026 منتخب أمريكا

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