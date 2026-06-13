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قرية العجميين بالفيوم تستعد لوداع 8 من أبنائها في فاجعة قطار السويس

كتب : حسين فتحي

05:05 ص 13/06/2026

تشييع جنازة -أرشفية

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عاشت قرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم ساعات من الحزن والصدمة، عقب وقوع حادث مأساوي أودى بحياة 8 أشخاص من أسرة واحدة، أثناء توجههم لحضور حفل زفاف بمحافظة السويس.

وكان أفراد الأسرة قد استقلوا سيارة ملاكي صباح الجمعة في طريقهم للمشاركة في مناسبة عائلية، إلا أن الرحلة انتهت بشكل مأساوي عند مزلقان بمنطقة شقلوفة بمحافظة السويس، بعدما اصطدم قطار بالسيارة، ما أسفر عن رحيل جميع من كانوا بداخلها.

وسادت حالة من الحزن العميق بين أهالي القرية فور انتشار نبأ الحادث، خاصة أن الضحايا جميعهم من أسرة واحدة، وهو ما ضاعف من حجم المأساة التي خيمت على القرية بأكملها.

ومن المقرر أن تشيع قرية العجميين جثامين الضحايا ظهر اليوم السبت، وسط مشاركة واسعة من الأهالي الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسر الراحلين.

وضمت قائمة الضحايا: محمد أحمد محمود أمين، وشقيقاته بسملة وسلسبيل وسندس، ووالدتهم آسيا سعد فاتح، بالإضافة إلى فاطمة سعد فاتح، وشهد أحمد سعد، ورحمة عادل سعد.

وأكد عدد من أهالي القرية أن الضحايا كانوا يتمتعون بحسن الخلق والسيرة الطيبة، مشيرين إلى أن الفاجعة تركت أثرا بالغا في نفوس الجميع، خاصة أن من بينهم أطفالا وشبابا في مقتبل العمر.

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