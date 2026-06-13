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قاعدة تحكيمية جديدة في مباراة أمريكا وباراجواي بكأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟

كتب : يوسف محمد

06:02 ص 13/06/2026
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لا تزال بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، تقديم العديد من القوانين الجديدة في عالم كرة القدم، الذي يتم تطبيقها للمرة الأولى في كرة القدم.

وشهدت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية أمام باراجواي، المقامةحاليا بين الفريقين، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026، تطبيق قاعدة تحديد الهوية للمرة الأولى في كرة القدم.

ففي زمن الشوط الثاني من عمر المباراة، أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب منتخب باراجواي، قبل أن يم استدعائه من حكم الفار ويتراجع عن قراره، ويلغي البطاقة الصفراء التي منحها للاعب باراجواي، ويقوم بمنح بطاقة صفراء للاعب أمريكا بسبب التحايل على الحكم.

ويعد هذا التطبيق الأول لقاعدة "تحديد الهوية"، في تاريخ كرة القدم، حيث لم يكن يتدخل الفار من قبل في مثل هذه الألعاب وكان يكتفي بالتدخل في ركلات الجزاء أو البطاقات الحمراء فقط ولكن هذا الأمر اختلف حاليا.

حضور مباراة الولايات المتحدة وباراجواي

وشهدت مباراة المنتخب الأمريكي أمام باراجواي حضور جماهيري كبير، وبالأخص حضور كثيف من جانب بعض الشخصيات السياسية والفنية والرياضية في البلاد، وهم، م كروز، براد بيت، بجانب حضور نجم كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام وملياردير بيل جيتس.

كما حضر في اللقاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بجانب تواجد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

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أمريكا وباراجوي كأس العالم 2026 منتخب أمريكا

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