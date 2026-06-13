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مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان الطازجة بإنتاج 7 ملايين طن

كتب : محمد ممدوح

06:30 ص 13/06/2026

الدكتور طارق سليمان

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كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الألبان الطازجة، مدعومًا بزيادة الإنتاج المحلي إلى نحو 7 ملايين طن خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 6.5 ملايين طن خلال العام الماضي.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان الطازجة بإنتاج 7 ملايين طن

وأوضح الدكتور طارق سليمان، لمصراوي، أن إنتاج الألبان سجل نموًا بنسبة 8% خلال العام الجاري، نتيجة التوسع في برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلية وتهجينها بسلالات عالية الإنتاجية، بما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمربين.

وأضاف أن برامج التحسين اعتمدت على تطوير السلالات المحلية التي تتميز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية المصرية ومقاومة الأمراض، مع الاستفادة من السلالات الأجنبية ذات الإنتاجية المرتفعة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة إنتاج الألبان.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن نتائج برامج التحسين الوراثي أسهمت في رفع متوسط إنتاج البقر الحلوب من الألبان، حيث وصل الإنتاج اليومي للرأس الواحدة إلى نحو 20 كيلوجرامًا خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 7 كيلوجرامات يوميًا في السابق.

وأكد سليمان أن وزارة الزراعة تواصل تنفيذ برامج تطوير وتحسين السلالات الحيوانية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الألبان وتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية، بما يدعم الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

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الألبان الطازجة وزارة الزراعة الثروة الحيوانية تحسين السلالات الاكتفاء الذاتي

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