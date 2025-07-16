كيف تؤثر الأطعمة الحارة على القلب والدماغ؟.. فوائد لا تعرفها

يعشق الكثيرون متعة تناول الطعام الحار، لكن للفلفل الحار أكثر من مجرد حرقة في اللسان، تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن تناول الطعام الحار بانتظام، وخاصةً الفلفل الحار، قد يدعم صحة القلب، والتمثيل الغذائي، وحتى صحة الأمعاء.

وبحب تايمز أوف إنديا، يكمن السر في مادة الكابسيسين، وهي المادة المسؤولة عن الحرارة، ولكن كيف تُفيد الجسم تحديدًا، وما هي الكمية المُفرطة؟.

هل يُمكن للأطعمة الحارة أن تُفيد صحتك؟ ما تقوله الأبحاث

وجدت دراسة تحليلية أجريت عام 2020، أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار بكثرة كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 25% مقارنةً بمن يتجنبونه، وربطت الدراسة استهلاك الفلفل الحار بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

ويُعزى هذا الارتباط الواعد بين الطعام الحار وطول العمر بشكل كبير إلى قدرة الكابسيسين على التأثير على العمليات الأيضية والالتهابية في الجسم.

ويُنشّط الكابسيسين مُستقبِلاً في الجسم يُعرف باسم TRPV1. ويبدو أن هذا المُستقبِل يلعب دورًا في استقلاب الدهون وتنظيم الشهية من خلال تحفيز إفراز الأدرينالين، ما يُساعد على حرق السعرات الحرارية والتحكم في مستويات السكر في الدم.

كما أن الكابسيسين، المُركّب الرئيسي في الفلفل الحار، يُؤثّر على الاستقلاب، وبكتيريا الأمعاء، والالتهابات، ما يُظهر فوائد مُحتملة لصحة القلب والدماغ والجهاز الهضمي بشكل عام.

كيف يساعد الفلفل الحار والأطعمة الحارة في تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب؟

يُعد الالتهاب عاملًا رئيسيًا في الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وأظهرت بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات والمختبرات أن الكابسيسين قد يُساعد في تقليل الاستجابات الالتهابية من خلال تهدئة الخلايا المناعية مفرطة النشاط.

وفي دراسات رصدية على البشر، تمتع الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الفلفل الحار بنتائج أفضل في صحة القلب والأوعية الدموية، مثل انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الصحية، مقارنةً بمن لم يتناولوه.

كما وجدت دراسة إيطالية أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الحار حققوا فوائد صحية أوسع لصحة القلب مقارنةً بمن فضلوا الفلفل الحلو، الذي يحتوي على كمية أقل بكثير من الكابسيسين.

ووجدت دراسة أُجريت عام 2023، أن الفلفل الحار يحتوي عادةً على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة والبوليفينول، وهي مركبات طبيعية تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي آخر يسهم في الإصابة بالأمراض المزمنة، ومن المثير للاهتمام أن حتى الأنواع متوسطة الحرارة، مثل الفلفل الحار (هالبينو)، أظهرت نشاطًا مضادًا للأكسدة ملحوظًا عند درجات حرارة مقبولة.

كيف تحصل على فوائد صحية طويلة الأمد؟

إذا كنتَ جديدًا على الطعام الحار، فمن الأفضل أن تبدأ ببطء، ابدأ بفلفل أقل حدة، ثم انتقل تدريجيًا إلى فلفل هالبينو والأنواع الأكثر حرارة، يساعد التعرض المنتظم للفلفل الحار على تخفيف حساسية مستقبلات الألم في لسانك، ما يُسهّل عليك الاستمتاع بوجبات أكثر توابلًا، وربما جني فوائد صحية أكبر.

تشير الدراسات إلى أن الفوائد الصحية للأطعمة الحارة قد تكون سلوكية جزئيًا، فعندما يكون الطعام ساخنًا في الفم، يميل الناس إلى المضغ ببطء، وأخذ لقيمات أصغر، والتوقف بين اللقمات، يمكن أن يُحسّن هذا التباطؤ في تناول الطعام عملية الهضم ويساعد على التحكم في الكميات، ما قد يُسهم في تحسين التحكم في الوزن واستقرار مستوى السكر في الدم.

نصائح لتناول الطعام الحار بالطريقة الصحيحة للحصول على أقصى قدر من التغذية

ليست كل الأطعمة الحارة متساوية، تشير الأبحاث إلى أن الفلفل الحار الطازج أو المطبوخ قليلاً يحتفظ بعناصر غذائية أكثر من الأنواع المجففة أو المعالجة بكثافة.

الفلفل الأحمر، وهو أكثر نضجًا وحرارةً من الفلفل الأخضر، غالبًا ما يحتوي على مستويات أعلى من الكابسيسين ومضادات الأكسدة وفيتامين ج. ومع ذلك، يمكن للتحميص أن يعزز مركبات مفيدة أخرى مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، مما يجعل مجموعة متنوعة من المستحضرات مفيدة للصحة.

يُساعد مزج الفلفل الحار مع الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو ومنتجات الألبان كاملة الدسم، على امتصاص الكابسيسين وتقليل الشعور بالحرقان، كما يُساعد هذا جسمك على امتصاص العناصر الغذائية التي تذوب في الدهون بشكل أفضل.

من الطرق البسيطة لدمج ذلك نقع شرائح الفلفل الحار في زيت الزيتون، أو الأطعمة المخمرة مثل مخلل الكرنب لمزيد من الفوائد للأمعاء.