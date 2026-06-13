احتفل الفنان رامي صبري بنجاح حفله الغنائي على مسرح أرينا الكويت تحت شعار "كامل العدد" وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

رامي صبري يحتفل بنجاح حفل الكويت

نشر رامي صبري صورا من كواليس الحفل عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يغني باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

وكتب رامي صبري على الصور: "الحقيقة جمهوري في الكويت جمهور مختلف من حيث التفاعل والحب والاهتمام بالحضور اللي بيعمل الـ SOLD OUT في أول ساعة ودي مش أول مرة، كمان المكان "الأرينا" مهم جداً اني وأنا بغني يكون المكان ساحر".

وتابع: "وكمان تنظيم الحفل مهم جداً يكون معانا دايماً شركة كبيرة وعظيمة زي شركة Pacha Group من أحسن شركات تنظيم حفلاتي في المنطقة العربية، شكراً من كل قلبي على الحب والتفاعل والحضور العظيم من جمهور عظيم وراقي".

رامي صبري يستعد لطرح ألبومه الجديد "القمر"

يستعد الفنان رامي صبري لطرح أحدث ألبوماته الغنائية هذا العام بعنوان "القمر" ويتعاون من خلاله مع نخبة من ألمع الشعراء والملحنين من مختلف أنحاء الوطن العربي، والمقرر طرحه 16 يونيو الجاري.

رامي صبري يشارك في لجنة تحكيم برنامج المسابقات "The Voice Kids"

شارك الفنان رامي صبري مؤخرا في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس كيدز – The Voice Kids الذي تم عرضه على قناة MBC مصر، وأوضح رامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "هذه النسخة من ذا فويس كيدز مختلفة عن النسخ السابقة، البرنامج به نظام ويعمل بشكل مختلف، والأصوات كلها جيدة ومهمة (مفيش أصوات نص نص)، وتواجهنا مشكلة في المراحل التي يتم فيها التصفية، فبعدما كان يضم كل فريق 12 صوتا تتقلص الأعداد لـ4 ثم 2 حتى يفوز شخص واحد بلقب أحلى صوت".

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