إعلان

أغرب 7 أشياء يسمح بمرورها في المطارات.. أبرزها البيض

كتب : شيماء مرسي

01:30 م 10/06/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    البيض
  • عرض 7 صورة
    آلة صنع الخبز
  • عرض 7 صورة
    جهاز الوشم
  • عرض 7 صورة
    ماكينة الخياطة
  • عرض 7 صورة
    الكرات الرياضية
  • عرض 7 صورة
    ماكينة الوافل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في الرحلات الجوية، يمر المسافرون عبر نقاط التفتيش الأمنية لضمان سلامة الركاب والطائرات، إلا أن بعض الأشياء غير المتوقعة قد يسمح بمرورها رغم غرابتها، طالما أنها لا تشكل أي خطر أمني.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أغرب الأشياء التي يسمح بحملها على متن الطائرة بشروط معينة، وفقا لموقع "Reader.sDigest".

الكرات الرياضية

كرات السلة والبيسبول وكرة القدم مسموح بمرورها عبر نقاط التفتيش الأمنية في المطار.

آلة صنع الخبز

يمكن مرور آلة صنع الخبز عبر نقاط التفتيش الأمنية، لكن ينصح بالتأكد مسبقا من سياسات شركة الطيران بشأن الأمتعة المحمولة، والتأكد من أن حجم الجهاز يتناسب مع المساحة المخصصة للأمتعة في الخزانة العلوية للطائرة.

البيض

يسمح بحمل البيض الطازج عبر نقاط التفتيش الأمنية في المطارات، لكن يجب تغليفه بعناية لتجنب تعرضه للكسر وتسرب محتوياته إلى الطائرة.

وقد يطلب موظفو الأمن إخراج البيض من الحقيبة أثناء التفتيش، حتى لا يحجب رؤية محتويات أخرى عند فحصها بجهاز الأشعة السينية، لذا يفضل وضعه في مكان يسهل الوصول إليه.

الأسماك الحية

يسمح باصطحاب الأسماك الحية في الماء وفي وعاء شفاف عبر نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات، كما يمكن اصطحابها على متن الطائرة بعد تفتيشها من قبل موظف أمن النقل.

ماكينة الخياطة

قد تكون ماكينات الخياطة كبيرة الحجم، لذا يجب التأكد من شركة الطيران التي تسافر معها من إمكانية وضعها في الخزانة العلوية قبل حملها عبر نقاط التفتيش الأمنية.

كما يسمح بحمل أدوات التطريز وإبر الخياطة في حقائب اليد، لكن يجب تخزينها بشكل صحيح لتجنب إلحاق الضرر بالآخرين.

جهاز الوشم

قد يسمح للمسافرين اصطحاب جهاز الوشم على متن الطائرة، ومع ذلك، يجب التأكد من أن حجم حبر الوشم لا يتجاوز وزنه 100 جرام.

ماكينة الوافل

يمكن اصطحاب ماكينة صنع الوافل في حقيبة اليد، لكن من الضروري التأكد من تنظيفها جيدا حتى لا تتلطخ ملابسك بالدهون.

اقرأ أيضا:

حفل عيد ميلاد يتحول إلى معركة.. لن تتوقع ما حدث

لحظات رعب.. دب يتجول داخل مركز تجاري في أمريكا "فيديو"

الأغلى في العالم.. بيضة تعرض للبيع بسعر 20 مليون جنيه

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

المطار البيض الأسماك

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سي إن إن: قادة إيران الجدد يخاطرون بخطوات جريئة تجنبها أسلافهم
شئون عربية و دولية

سي إن إن: قادة إيران الجدد يخاطرون بخطوات جريئة تجنبها أسلافهم
النيابة تأمر بضبط وإحضار جولي أمين في واقعة محاولة نقل ملكية سيارات صبري
حوادث وقضايا

النيابة تأمر بضبط وإحضار جولي أمين في واقعة محاولة نقل ملكية سيارات صبري
بعد التحفظ.. العقوبة المتوقعة على صبري نخنوخ ومصير ممتلكاته - خبير قانوني
حوادث وقضايا

بعد التحفظ.. العقوبة المتوقعة على صبري نخنوخ ومصير ممتلكاته - خبير قانوني
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026
أخبار البنوك

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026
تحديات وضغوطات مهنية في انتظار مواليد 4 أبراج.. أبرزهم العقرب
علاقات

تحديات وضغوطات مهنية في انتظار مواليد 4 أبراج.. أبرزهم العقرب

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة