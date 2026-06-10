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في الرحلات الجوية، يمر المسافرون عبر نقاط التفتيش الأمنية لضمان سلامة الركاب والطائرات، إلا أن بعض الأشياء غير المتوقعة قد يسمح بمرورها رغم غرابتها، طالما أنها لا تشكل أي خطر أمني.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أغرب الأشياء التي يسمح بحملها على متن الطائرة بشروط معينة، وفقا لموقع "Reader.sDigest".

الكرات الرياضية

كرات السلة والبيسبول وكرة القدم مسموح بمرورها عبر نقاط التفتيش الأمنية في المطار.

آلة صنع الخبز

يمكن مرور آلة صنع الخبز عبر نقاط التفتيش الأمنية، لكن ينصح بالتأكد مسبقا من سياسات شركة الطيران بشأن الأمتعة المحمولة، والتأكد من أن حجم الجهاز يتناسب مع المساحة المخصصة للأمتعة في الخزانة العلوية للطائرة.

البيض

يسمح بحمل البيض الطازج عبر نقاط التفتيش الأمنية في المطارات، لكن يجب تغليفه بعناية لتجنب تعرضه للكسر وتسرب محتوياته إلى الطائرة.

وقد يطلب موظفو الأمن إخراج البيض من الحقيبة أثناء التفتيش، حتى لا يحجب رؤية محتويات أخرى عند فحصها بجهاز الأشعة السينية، لذا يفضل وضعه في مكان يسهل الوصول إليه.

الأسماك الحية

يسمح باصطحاب الأسماك الحية في الماء وفي وعاء شفاف عبر نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات، كما يمكن اصطحابها على متن الطائرة بعد تفتيشها من قبل موظف أمن النقل.

ماكينة الخياطة

قد تكون ماكينات الخياطة كبيرة الحجم، لذا يجب التأكد من شركة الطيران التي تسافر معها من إمكانية وضعها في الخزانة العلوية قبل حملها عبر نقاط التفتيش الأمنية.

كما يسمح بحمل أدوات التطريز وإبر الخياطة في حقائب اليد، لكن يجب تخزينها بشكل صحيح لتجنب إلحاق الضرر بالآخرين.

جهاز الوشم

قد يسمح للمسافرين اصطحاب جهاز الوشم على متن الطائرة، ومع ذلك، يجب التأكد من أن حجم حبر الوشم لا يتجاوز وزنه 100 جرام.

ماكينة الوافل

يمكن اصطحاب ماكينة صنع الوافل في حقيبة اليد، لكن من الضروري التأكد من تنظيفها جيدا حتى لا تتلطخ ملابسك بالدهون.

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