أكدت وزارة الصحة والسكان، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أهمية البروتين باعتباره أحد العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لبناء الجسم والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت "الوزارة" أن تنويع مصادر البروتين بين الأسماك والبيض والدواجن والبقوليات يساعد الجسم على الحصول على مختلف العناصر الغذائية التي يحتاجها، بما يسهم في تعزيز الصحة ودعم وظائف الجسم بصورة أفضل.

وشددت "الصحة" على أهمية تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا، لما تحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والمخ، مؤكدة أن اتباع نظام غذائي متوازن يعد من أهم الخطوات للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

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