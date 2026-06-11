في مختلف أنحاء العالم، تزخر المدن والوجهات السياحية بمعالم استثنائية تجمع بين الإبداع الهندسي وروعة الطبيعة، لتتحول إلى مناطق مفضلة لعشاق السفر والتصوير، فمن الجسور الزجاجية المعلقة التي تحبس الأنفاس، إلى البحيرات المكسوة بالزهور الملونة والحدائق التاريخية الساحرة.

وبحسب ما ذكره موقع "tripoto"، إليك أبرز هذه المناطق حول العالم.

الجسر الزجاجي المعلق (الصين)



يُعد الجسر الزجاجي المعلق في الصين واحدًا من أبرز الإنجازات الهندسية والمعالم السياحية الحديثة في البلاد، وقد أنجز معهد الأبحاث والتصميم المعماري بجامعة زيجيانغ مشروع إنشاء الجسر، الذي يمتد بطول 526 مترًا، في منطقة الأخاديد الثلاث الشهيرة بمناظرها الطبيعية الخلابة في هوانغشان جنوب الصين.



ويمنح الجسر الزوار تجربة فريدة تجمع بين الإثارة والاستمتاع بالمشاهد البانورامية الساحرة، حيث يتيح لهم السير فوق سطح زجاجي شفاف يوفر إطلالات مذهلة على الوديان والمناظر الطبيعية المحيطة، ما جعله واحدًا من أبرز الوجهات السياحية وأكثرها جذبًا لعشاق المغامرة والتصوير.



جسر الشيطان راكوتزبروك (ساكسونيا، ألمانيا)



يُعد جسر راكوتزبروك، المعروف باسم "جسر الشيطان"، واحدًا من أكثر المعالم السياحية سحرًا وغموضًا في ألمانيا، حيث يبدو وكأنه مشهد مستوحى من عالم الأساطير والخيال، يقع الجسر التاريخي وسط المساحات الخضراء الخلابة في حديقة كروملاور بولاية ساكسونيا، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر.



ويشتهر الجسر بتصميمه الفريد الذي يُشكل، عند انعكاس صورته على سطح المياه، دائرة شبه مثالية تأسر أنظار الزوار والمصورين.



ورغم أن عبور الجسر لم يعد مسموحًا به حفاظًا على قيمته التاريخية والأثرية، فإنه لا يزال وجهة مفضلة لعشاق التصوير، حيث يوفر مشهدًا استثنائيًا يمكن توثيقه من المناطق المحيطة به.

تلة فورت كانينج ( سنغافورة)



تُعد تلة فورت كانينج واحدة من أبرز المعالم التاريخية والطبيعية في سنغافورة، حيث تجمع بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة في موقع واحد، وكانت الحديقة تُعرف سابقًا باسم "التلة المحرمة"، قبل أن تتحول إلى أحد أهم المواقع التاريخية في البلاد.



وتوفر حديقة فورت كانينج تجربة فريدة لزوارها، سواء كانوا من المهتمين بالتاريخ أو الموسيقى أو الطبيعة، كما تتميز بمساحاتها الخضراء ومناظرها الطبيعية الهادئة، ما يجعلها وجهة مثالية للتنزه والتصوير، ويجد الزوار في أرجاء الحديقة العديد من الزوايا المميزة التي تتيح التقاط صور رائعة توثق جمال المكان وتاريخه العريق.

شلال جيرالد دي هاينز ( هيوستن، تكساس)



يقع منتزه شلال جيرالد دي هاينز، المعروف سابقًا باسم "جدار ويليامز المائي"، وسط منطقة غاليريا الحيوية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ويُعد هذا المعلم الهندسي أحد أشهر مواقع التصوير في المدينة وأكثرها جذبًا للزوار.



ويتكون الشلال من جدار ضخم على شكل حرف U يبلغ ارتفاعه نحو19.5 متر، تنساب المياه على جانبيه في مشهد بصري مميز، وقد صممه المعماريان الشهيريان فيليب جونسون وجون بورجي، ليصبح واحدًا من أبرز المعالم المعمارية في هيوستن، ويوفر الموقع خلفية مثالية لالتقاط الصور الشخصية وصور السيلفي، ما جعله مقصدًا مفضلًا لعشاق التصوير.



بحيرة اللوتس الأحمر (أودون ثاني، تايلاند)



تُعد بحيرة اللوتس الأحمر في محافظة أودون ثاني شمال شرقي تايلاند واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إبهارًا في العالم، حيث تغطي آلاف أزهار اللوتس الوردية سطح المياه وتمتد على مد البصر في مشهد استثنائي يخطف الأنظار.



وتُعرف البحيرة رسميًا باسم "نونغ هان كومفاوابي"، كما تُعرف أيضًا باسم "تالاي بوا داينغ" أو "بحيرة اللوتس الأحمر"، وقد حظيت بشهرة عالمية بعدما صنفتها شبكة CNN عام 2014 ضمن أغرب البحيرات في العالم، وتُعد البحيرة من أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في تايلاند، حيث تمنح زوارها فرصة الاستمتاع بمناظر فريدة يصعب العثور على مثيل لها في أماكن أخرى حول العالم.

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