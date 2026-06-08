من هو الملك صاحب أكبر ثروة ذهبية في التاريخ؟

في واقعة غريبة، تعرض كلب مشهور في الصين للسرقة قبل أن يقتل، ما دفع صاحبه للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، لكنه واجه صعوبات خاصة بالقوانين التي تحمي الحيوانات الأليفة في البلاد.

قام "جو"، وهو مؤثر في مجال السفر من مقاطعة خنان، بتربية الكلب "تشوتو"، وهو من فصيلة بوردر كولي يبلغ من العمر 8 سنوات، معروف بذكائه وطاقته وطبعه اللطيف.

وحصد الكلب أكثر من 1.5 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن رافق "جو" في رحلات استمرت لسنوات عبر الصين، من الجبال الثلجية إلى الصحاري، وكان غالبا يحرس "جو" خارج خيمته ليلا.

وبدأت القصة عندما اشترى "جو" الكلب تشوتو من بائع متجول في عام 2018 بأكثر من 2000 يوان (300 دولار أمريكي) عندما كان عمره ثلاثة أشهر فقط، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

وفي الآونة الأخيرة، وبينما كان "جو" في رحلة برية منفردة في جورجيا، ترك تشوتو في المنزل مع والديه.

وبعد ذلك اكتشف والد "جو" اختفاء "تشوتو" من مزرعة العائلة، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة شخصين غريبين يصطحبان الكلب على دراجة كهربائية، لذا أنهى رحلته وعاد بسرعة إلى الصين للبحث عنه.

وفي 26 مايو، عثر على الرجل المتهم بسرقة تشوتو وعرض عليه 10000 يوان (1500 دولار أمريكي) مقابل إعادة الحيوان.

وقال الرجل إنه ظن أن "تشوتو" كلب ضال، موضحا أن الكلب استجاب لندائه وسار خلفه، ما دفعه للاعتقاد بأنه بلا مالك.

وقال "جو" إن "تشوتو" كان يرتدي طوقا وجهاز تتبع، وكان موجودا في مزرعة العائلة عندما اختفى.

وفي وقت لاحق، علم "جو" أن "تشوتو" بيع لأحد المطاعم مقابل 180 يوان (نحو 27 دولار)، حيث قتل واستخدم للحوم، ما أثار صدمة واسعة وغضبا بين متابعي القصة.

ولم يقدم اللص وعائلته أي اعتذار، وأوضحوا أن الكلب كان متوفي، لذا فهو لم يخالف القانون.

وسعى "جو" إلى استعادة أي أثر لكلبه، فواجه العامل المسؤول عن ذبحه، لكن الأخير أبلغه بأن فراء "تشوتو" تخلص منها وألقاها في القمامة منذ وقت طويل، فشعر جو بالصدمة، وأبلغ الشرطة بالقضية.

ويسعى "جو" أيضا للحصول على تعويض عن خسارته لـ كلبه المفضل "تشوتو".

اقرأ أيضا:

لماذا يمتلئ المكان فجأة بعد دخولنا؟ إليك التفسير النفسي

الشمبانزي والأسود والدببة.. لماذا تأكل بعض الحيوانات أبناءها؟ (صور)

"طرزان".. 10 معلومات عن أسطورة الغابة في عالم الكرتون





