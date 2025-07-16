أصيب به الفنان خالد سليم.. 10 أعراض لـ ورم الأحبال الصوتية

كتبت- شيماء مرسي

أعلن الفنان خالد سليم خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، عن معاناته من ورم حميد في الأحبال الصوتية خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أسباب وأعراض ورم الأحبال الصوتية، وفقا لموقع "clevelandclinic".

الأسباب

-يمكن لبعض أشكال فيروس الورم الحليمي البشري ( HPV )، وهو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أن تسبب سرطان الحنجرة.

-التدخين واستهلاك منتجات التبغ.

-الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

الأعراض

التهاب الحلق أو السعال الذي لا يتحسن.

تغيرات في الصوت، مثل بحة الصوت.

ألم عند البلع.

كتلة في الرقبة أو الحلق.

صعوبة في إخراج الأصوات.

ألم الأذن.

صعوبة التنفس.

التنفس بصوت مرتفع وصاخب.

الشعور بوجود شيء في الحلق.

السعال الدموي.

طرق الوقاية

-الإقلاع عن التدخين وتجنب منتجات التبغ.

-الحد من استهلاك الكحول.

-تناول نظام غذائي صحي.