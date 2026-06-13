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الرئيس اللبناني: لبنان أمام استحقاق مصيري

كتب : وكالات

10:12 ص 13/06/2026

جوزيف عون الرئيس اللبناني

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أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يقف أمام مرحلة مفصلية تحدد مساره في المرحلة المقبلة، موضحاً أن الخيار المطروح يتمثل بين التوافق على قيام دولة تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون، أو استمرار الارتهان لمنطق الميليشيات.
وشدد عون على أن الظروف الحالية لا تسمح بالانشغال بالترف الطائفي أو الانخراط في التجاذبات المناطقية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية والعمل على تعزيز التماسك الداخلي.
وأضاف أن الوحدة الوطنية تمثل ضرورة وجودية للبنان، لافتاً إلى أنها تقوم على المصارحة بين مختلف المكونات، وتتعزز من خلال العدالة، فيما يرسخها الإنصاف بما يضمن ترسيخ الاستقرار الوطني.

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جوزيف عون لبنان لبنان وإسرائيل حرب إيران

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