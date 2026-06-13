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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:10 ص 13/06/2026

أسعار الحديد والأسمنت

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انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 13-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37830 جنيه، بتراجع 419.45 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39507.96 جنيه، بتراجع 166.44 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3971.74 جنيهًا، بتراجع 134.36 جنيه.

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حديد عز أسعار الحديد أسعار الأسمنت

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