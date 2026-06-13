مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يبدأ مشوار العرب في كأس العالم 2026، مساء اليوم السبت 13 يونيو، عندما يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في الجولة الأولى.

وأقيمت 4 مباريات في كأس العالم 2026 حتى الآن، إذ فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بثنائية نظيفة، وفازت كوريا الجنوبية على التشيك بنتيجة 2-1، بينما تعادلت كندا مع البوسنة والهرسك 1-1، واكتسحت الولايات المتحدة الأمريكية نظيرتها باراجواي بنتيجة 4-1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026

تقام مباراة واحدة فقط مساء اليوم في كأس العالم، بين قطر وسويسرا، بينما تقام المباراة الثانية بين المغرب والبرازيل في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويلتقي منتخبا قطر وسويسرا في العاشرة مساء اليوم، على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

بينما تقام مباراة البرازيل والمغرب في الواحدة بعد منتصف الليل (الواحدة صباح الأحد)، على ملعب نيويورك في نيوجيرسي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل مباراة قطر وسويسرا عبر القنوات التالية: beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 3 وbeIN SPORTS MAX 5، بينما تنقل مباراة البرازيل والمغرب عبر قناتي beIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 4.

اقرأ أيضًا:

قاعدة تحكيمية جديدة في مباراة أمريكا وباراجواي بكأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟

بداية مشوار العرب في المونديال.. موعد مباراة قطر وسويسرا والقنوات الناقلة



