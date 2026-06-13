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الجيش الأمريكي: إيران أطلقت مسيرات هجومية استهدفت سفنًا تجارية بمضيق هرمز

كتب : مصراوي

04:41 ص 13/06/2026

الجيش الامريكي

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أفاد الجيش الأمريكي بأن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة هجومية في محاولة لاستهداف سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز، في تطور جديد مرتبط بتوترات الملاحة في المنطقة.

وأوضح الجيش، وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز”، أن هذه الطائرات كانت تشكل تهديدًا مباشرًا لحركة السفن التجارية في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الترقب الدولي لأي تصعيد قد يؤثر على أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية.

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الجيش الأمريكي إيران مضيق هرمز طائرات مسيرة سفن تجارية

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