يقضي معظم الناس جزءًا كبيرًا من وقتهم داخل المنزل، لكن كثيرين لا يدركون أن بعض التفاصيل اليومية في بيئة المنزل قد تؤثر بشكل مباشر على المزاج والصحة النفسية.



وعوامل مثل الإضاءة والفوضى وجودة الهواء وحتى الألوان المحيطة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الشعور بالراحة أو التوتر.



وفيما يلي أبرز الأشياء المنزلية التي قد تؤثر على حالتك المزاجية دون أن تنتبه إليها، وفق "verywellmind".



الفوضى وتراكم الأشياء

قد تبدو الفوضى المنزلية أمرًا عاديًا، لكنها ترتبط بزيادة الشعور بالتوتر والإرهاق الذهني. فالمساحات المزدحمة بالأغراض تجعل الدماغ في حالة من التحفيز المستمر، ما قد ينعكس على القدرة على التركيز والشعور بالراحة النفسية.

الإضاءة الضعيفة

تلعب الإضاءة دورًا مهمًا في تنظيم الحالة المزاجية فقلة التعرض للضوء الطبيعي أو الاعتماد على إضاءة خافتة لفترات طويلة قد تؤثر على مستويات الطاقة وتزيد الشعور بالخمول.

كما يساعد الضوء الطبيعي على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين المزاج.



جودة الهواء داخل المنزل

يمكن أن تؤثر التهوية السيئة وتراكم الملوثات المنزلية على الشعور بالراحة والتركيز والهواء النقي يساعد على تحسين الأداء الذهني وتقليل الشعور بالإجهاد، بينما قد تؤدي جودة الهواء المنخفضة إلى الصداع والتعب.

الألوان المحيطة بك

للألوان تأثير نفسي معروف؛ فبعض الألوان الهادئة مثل الأزرق والأخضر تساعد على الاسترخاء، بينما قد ترتبط الألوان الصاخبة أو الداكنة بمشاعر التوتر لدى بعض الأشخاص.

لذلك ينصح خبراء التصميم باختيار ألوان تتناسب مع طبيعة الغرفة والغرض منها.

الضوضاء المستمرة

الأصوات المرتفعة أو الضوضاء المتكررة داخل المنزل قد تزيد من مستويات التوتر وتؤثر على جودة النوم والتركيز.

وحتى الأصوات البسيطة التي تتكرر باستمرار قد تصبح مصدرًا للإجهاد النفسي مع مرور الوقت.

الروائح المنزلية

تؤثر الروائح على الدماغ بشكل مباشر لأنها ترتبط بالمراكز المسؤولة عن المشاعر والذكريات الروائح المنعشة والطبيعية قد تعزز الشعور بالراحة والاسترخاء، بينما قد تسبب الروائح الكريهة أو القوية انزعاجًا وتوترًا نفسيًا.



النباتات المنزلية

وجود النباتات داخل المنزل لا يضيف لمسة جمالية فقط، بل قد يساعد أيضًا على تحسين الحالة المزاجية والشعور بالهدوء.

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