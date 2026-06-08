مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، عادت ظاهرة توقعات الحيوانات لنتائج المباريات لتتصدر المشهد من جديد، في تقليد طريف سبق أن شغل جماهير الكرة حول العالم خلال بطولات سابقة.

وبعد الشهرة الكبيرة التي حققها الأخطبوط بول في مونديال 2010، والجمل شاهين في المنطقة العربية، ظهرت تجارب جديدة في المكسيك تعتمد على حيوانات مختلفة للتكهن بنتائج المباريات المقبلة في مونديال 2026.

فيلان يتوقعان نتيجة مباراة افتتاح كأس العالم

في حديقة حيوانات بمدينة جوادالاخارا، شارك فيلان في تجربة رمزية للتنبؤ بنتيجة مباراة افتتاح كأس العالم 2026، حيث طلب منهما الاختيار بين منطقتين من العشب تحملان علمي المكسيك وجنوب إفريقيا، عبر التوجه نحو أحد الجانبين وتناول الطعام منه، بحسب شبكة espn.

وجاء اختيار الفيلين لصالح الجانب الذي يحمل علم المكسيك، ما اعتبره القائمون على التجربة إشارة غير رسمية لتوقع فوز المنتخب المكسيكي في مباراة الافتتاح المقررة يوم 11 يونيو المقبل، في واقعة أعادت إلى الأذهان تجربة الأخطبوط الشهير.

غوريلا تتوقع فوز أوروجواي في كأس العالم

ولم تتوقف توقعات الحيوان عند هذا الحد، إذ شاركت الغوريلا تشينشي وفاوستينا في اختبار مشابه عبر صناديق على شكل قمصان منتخبات، حيث اختارت أحدها قميص منتخب أوروجواي، في إشارة رمزية لاحتمال فوزه في إحدى المباريات.

كما دخلت حيوانات أخرى على خط التوقعات، إذ رجح أحد الفهود فوز منتخب كوريا الجنوبية على جمهورية التشيك، بينما أشارت ست زرافات إلى فوز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على كولومبيا.

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