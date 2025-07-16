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في موسمه.. 5 فوائد لتناول التين البرشومي

09:00 ص الأربعاء 16 يوليو 2025

التين البرشومي

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التين البرشومي من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تحظى بشعبية واسعة في كثير من الثقافات.

بالإضافة إلى طعمه الحلو المميز، يحمل هذا النوع من التين العديد من الفوائد الصحية التي تدعم جهازك الهضمي، وتعزز صحة القلب، وتحافظ على نضارة بشرتك.

تعرف معنا على أبرز 5 فوائد صحية للتين البرشومي تجعلك تحرص على تناوله بانتظام وفق موقع "هيلث لاين".

غني بالألياف: يساعد التين البرشومي في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك.

مصدر جيد للمعادن: يحتوي على الكالسيوم، البوتاسيوم، والمغنيسيوم التي تدعم صحة العظام والقلب.

يدعم صحة القلب: الألياف ومضادات الأكسدة في التين تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين وظائف القلب.

يحسن صحة الجلد: يحتوي التين على فيتامينات ومركبات مضادة للأكسدة تحافظ على نضارة البشرة وتقلل علامات الشيخوخة.

يساعد في التحكم في الوزن: التين البرشومي منخفض السعرات وغني بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع لفترات أطول.

التين البرشومي فوائد التين التين
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