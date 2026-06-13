تبدأ المنتخبات العربية مشوارها في كأس العالم 2026، مساء اليوم، بمباراة تجمع بين قطر وسويسرا، ضمن المجموعة الثانية من المونديال.

وتشارك قطر لأول مرة في كأس العالم، كمنتخب متأهل، بعدما استضافت النسخة السابقة، لكنها ودعت البطولة بعدما احتفلت المركز الأخير في مجموعتها.

موعد مباراة قطر وسويسرا

تقام مباراة قطر وسويسرا، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو في سانتا كلارا، كاليفورنيا، في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وسويسرا

تنقل شبكة بي إن سبوراس مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026، عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 3 وbeIN SPORTS MAX 5.

حقائق لا تفوتك عن مباراة قطري وسويسرا

خسرت قطر جميع مبارياتها الثلاث، إذ استقبلت شباكها سبعة أهداف وسجلت هدفاً واحداً فقط في عام 2022، لكن فريق جولين لوبيتيجي أنجز مهمته بسرعة في مجموعته التأهيلية الأخيرة لبطولة 2026، متغلبا على الإمارات العربية المتحدة ليحتل المركز الأول.

في المقابل، يواجه منتخب قطر منتخب سويسرا المتألق، بقيادة مراد ياكين، الذي يتصدر المجموعة الثانية من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، محققاً الفوز في أربع من مبارياته الست دون أي هزيمة.

وإلى جانب إنجلترا، كان المنتخب السويسري أحد فريقين فقط في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يتأخر في أي من مبارياته. فالنقاط الوحيدة التي خسرتها سويسرا كانت في تعادلين خارج أرضها أمام سلوفينيا وكوسوفو.

ولم يخسر المنتخب السويسري في آخر ست مباريات افتتاحية له في كأس العالم، منذ خسارته 5-0 أمام ألمانيا الغربية في عام 1966.

تاريخ مواجهات قطر وسويسرا

لم يتقابل قطر وسويسرا إلا مرة واحدة من قبل في تاريخهما، وكان ذلك اللقاء في مباراة ودية في نوفمبر 2018 حيث تفوقت قطر على أصحاب الأرض 1-0 في ملعب كورناريدو في لوجانو، سويسرا.

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